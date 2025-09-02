Moneta spouští novou kampaň „Svoboda je ve vašich rukou“

Moneta představuje novou marketingovou kampaň pod sloganem „Svoboda je ve vašich rukou“. Jejím cílem má být ukázka rozmanitosti lidí společně se situacemi, ve kterých prožívají pocit svobody – ať už v drobných každodenních chvílích, nebo ve velkých životních rozhodnutích.
Série reklam ukáže, jak Moneta pomáhá svým klientům rozhodovat se svobodně, bez zbytečných omezení a podmínek. Kampaň odstartuje brandovým televizním spotem, který demonstruje hlavní myšlenku kampaně napojenou na běžný účet osvobozený od poplatků a podmínek. Na něj postupně navážou kratší taktické spoty, zaměřené na další produktové výhody, například výběry ze všech bankomatů doma i v zahraničí zdarma nebo výhodné financování pro živnostníky s možností předčasné splátky zdarma.
„Tyto produktové benefity v kampani přetváříme do hlubší lidské hodnoty: svobody. Tu vizuálně symbolizuje vlajka s logem Moneta, která se objevuje jako fyzický symbol osobní volby. Vlajku drží lidé v klíčových životních momentech, ve chvílích rozhodnutí, odvahy, klidu i radosti. Každý z těchto okamžiků ukazuje, že svoboda má mnoho podob. A že záleží jen na nás, co s ní uděláme,“ vysvětluje Sandra Kalijanko, Chief Marketing Officer Moneta Money Bank.
Na rozdíl od předchozích kampaní, které pracovaly s 3D čísly znázorňujícími sazby produktů, se tato kampaň odlišuje jak svým zaměřením, tak i vizuálním zpracováním. „Chceme, aby si naši klienti spojovali Monetu s moderní a dostupnou bankou, která jim dává možnost rozhodovat se podle sebe,“ dodává Kalijanko.
Kampaň „Svoboda je ve vašich rukou“ odstartuje 1. září na televizních stanicích Skupiny Nova. Postupně se objeví také v onlinu, na sociálních sítích i ve vybraných podcastech. Viditelná bude rovněž na outdoorových plochách, včetně 3D instalace na obchodním domě Harfa.
Vizitka kampaně:
- Kreativní agentura: Wilhelm Kinga
- Režie: Milan Balog
- Produkce: Boogiefilms