Moneta spouští novou kampaň „Svoboda je ve vašich rukou“

© MONETA

Moneta představuje novou marketingovou kampaň pod sloganem „Svoboda je ve vašich rukou“. Jejím cílem má být ukázka rozmanitosti lidí společně se situacemi, ve kterých prožívají pocit svobody – ať už v drobných každodenních chvílích, nebo ve velkých životních rozhodnutích.

Série reklam ukáže, jak Moneta pomáhá svým klientům rozhodovat se svobodně, bez zbytečných omezení a podmínek. Kampaň odstartuje brandovým televizním spotem, který demonstruje hlavní myšlenku kampaně napojenou na běžný účet osvobozený od poplatků a podmínek. Na něj postupně navážou kratší taktické spoty, zaměřené na další produktové výhody, například výběry ze všech bankomatů doma i v zahraničí zdarma nebo výhodné financování pro živnostníky s možností předčasné splátky zdarma.

 „Tyto produktové benefity v kampani přetváříme do hlubší lidské hodnoty: svobody. Tu vizuálně symbolizuje vlajka s logem Moneta, která se objevuje jako fyzický symbol osobní volby. Vlajku drží lidé v klíčových životních momentech, ve chvílích rozhodnutí, odvahy, klidu i radosti. Každý z těchto okamžiků ukazuje, že svoboda má mnoho podob. A že záleží jen na nás, co s ní uděláme,“ vysvětluje Sandra Kalijanko, Chief Marketing Officer Moneta Money Bank.

Na rozdíl od předchozích kampaní, které pracovaly s 3D čísly znázorňujícími sazby produktů, se tato kampaň odlišuje jak svým zaměřením, tak i vizuálním zpracováním. „Chceme, aby si naši klienti spojovali Monetu s moderní a dostupnou bankou, která jim dává možnost rozhodovat se podle sebe,“ dodává Kalijanko.

Kampaň „Svoboda je ve vašich rukou“ odstartuje 1. září na televizních stanicích Skupiny Nova. Postupně se objeví také v onlinu, na sociálních sítích i ve vybraných podcastech. Viditelná bude rovněž na outdoorových plochách, včetně 3D instalace na obchodním domě Harfa.

Vizitka kampaně:

  • Kreativní agentura: Wilhelm Kinga
  • Režie: Milan Balog
  • Produkce: Boogiefilms
Tisková zpráva

