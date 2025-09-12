„Méně scrollování, více stolování.“ UNIQA spouští kampaň Buďme přítomní

Až třetina rodin v Česku a na Slovensku spolu pravidelně nejí. Společné stolování je přitom podle velkého průzkumu UNIQA jedním z hlavních zdrojů rodinného pocitu bezpečí a pohody. UNIQA proto přichází s kampaní Buďme přítomní, aby podpořila vědomé trávení společného času u jídla.
Průzkum UNIQA realizovaný renomovanou agenturou NMS potvrdil, že klíčovým ukazatelem pocitu bezpečí v rodině není majetek ani prostředí, ale kvalita vztahů. Rodiny, které si projevují lásku, tráví spolu čas a společně stolují, lépe zvládají stres, pečují o zdraví i majetek a jsou více připravené podpořit své starší členy.
Nová kampaň UNIQA odstartovala 1. září s poselstvím: „Méně scrollování, více stolování“ a navazuje na dlouhodobou snahu pojištovny posilovat duševní zdraví. Třeba i malou změnou, jako je společný oběd či večeře.
„Bezpečný přístav vzniká pro člověka tam, kde si lidé dokážou být navzájem blízcí – a k tomu přispívá i čas u společného jídla za jedním stolem. Jako společnost zaměřená na potřeby rodin chceme lidem ukázat, že rodinná pohoda se nachází i v obyčejných, jednoduchých momentech – když jsme spolu, odložíme mobily a opravdu se věnujeme jeden druhému. Společné stolování posiluje vztahy, zlepšuje komunikaci a přináší pocit jistoty i stability,“ říká Ganna Pidgorna, členka představenstva UNIQA odpovědná za lidské zdroje, brand a udržitelnost.
Součástí kampaně je také konverzační ubrus s otázkami, který má podpořit rozhovory u jídla – otázky na něm mají pomoci otevírat témata, ke kterým se lidé u stolu nemusí běžně dostat. Získat ho bude možné v online kvízu na sociálních sítích.
„Společné jedení máme hluboce zakořeněné – kulturně, možná až geneticky. Dělaly to celé generace po tisíce let. Není to jen o naplnění žaludku. V první řadě je to čas, kdy je rodina fyzicky spolu – ve stejný čas na stejném místě, i kdyby jen na půl hodiny,“ vysvětluje psycholog Michal Bača z Ligy za duševné zdravie.
Do kampaně se mají zapojit i osobnosti z Česka a Slovenska. Mezi ně patří například i Laura Chrebetová, Dominika Kadlecová, fousatej_fotr a Martina Viktorie Voborníková Kopecká spolu se slovenskými influencery Natálií Pažickou, Kristínou Tormovou, Alexandrou Mamovou a Fero Jokem.
„Vybrali jsme lidi, kteří přinášejí do společnosti empatický i tolerantní pohled a kteří reprezentují rodinu v její rozmanité podobě. Spolupráce s nimi dává hodnotový smysl oběma stranám,“ vysvětluje Jakub Drobec, ředitel pro brand, marketing a komunikaci UNIQA.
Podstatu kampaně UNIQA konzultovala s odborníky z Ligy za duševné zdravie, která přispěla také k přípravě edukačního obsahu na webu.
„UNIQA se tématu duševního zdraví věnuje už čtyři roky. V rámci společenské odpovědnosti dlouhodobě podporujeme projekty pro děti, dospělé i rodiny a naši pomoc rozšiřujeme i do dalších oblastí, kde víme, že je potřeba,“ doplňuje Pidgorna.
Kampaň Buďme přítomní má podle společnosti ambici nejen šířit osvětu, ale také inspirovat rodiny k vědomé změně chování – aby častěji odkládaly mobily a usedaly ke společnému stolu.