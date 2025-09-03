Zadavatelé a značky
Look at what? Polská značka vodky Luksusowa si v kampani pro kanadský trh utahuje ze svého jména

© Luksusowa vodka

Že se z obrovské nevýhody dá udělat výhoda, dokazuje polská značka Luksusowa Vodka. V kampani určené pro kanadský trh vtipně reaguje na fakt, že většina Kanaďanů nedokáže slovo Luksusowa správně vyslovit. Za originální kampaní překvapivě nestojí žádná věhlasná agentura z NYC nebo Londýna, ale česká YYY agency.

Jedná se o výsledek téměř roční práce. S kreativním konceptem “Hard to say. Smooth to drink.” přišla agentura celkem rychle. Vše se ale důkladně testovalo a následně se podle výsledků několikrát ladila exekuce. Autorem finálního scriptu je čerstvý spoludržitel Grand Prix z Cannes Johnny Gaponěnko.

“Pro většinu z nás to byla první zkušenost s kampaní mířící na tak etablovaný a náročný reklamní trh, jako je ten severoamerický. Byla to výzva, která ve všech aspektech prověřila, jak na tom jsme,” říká CEO YYY agency Martin Zdražil.

Natáčení se ujala produkce Boogie Films, která agentuře doporučila oceňovaného kanadského režiséra Paula Constantakise. “Byl o třídu jinde, než zbytek nabízených režisérů, takže jsme měli okamžitě jasno. Navíc přišel s důležitými lokálními insighty, které dodaly našemu příběhu autenticitu,” chválí si spolupráci kreativní ředitel Miloš Kočí.

V obou mužských rolích hrají kanadští herci Steve A. Cristini a Adam Peddle, polskou dívku ztvárnila česká modelka a herečka Tereza Fišer. Natáčelo se v pražském baru Forbína, kde zároveň vznikly i fotografie pro vizuály. Ty vytvořil známý český fotograf Ondřej Szollos.

Vizitka kampaně

  • Klient: Tadeusz Rusek, Luksusowa Vodka (Pernod Ricard)
  • Agentura: YYY agency
  • Produkce: Boogie Films
  • Režisér: Paul Constantakis
  • Kreativní ředitel: Miloš Kočí
  • Ideamaker: Johnny Gaponěnko, Michaela Žemlová, Tomáš Veselý
  • Art Director: Oleksandra Horobiienko
  • Account Managers: Matěj Schamberger, Charlotte Navarová
  • Strategists: Anastasia Tikhomirova, Tomáš Hrábek Konzultant: Josef Havelka

