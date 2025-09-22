Lidl startuje mezinárodní kampaň s jasným poselstvím: „Lidl. To se vyplatí.”

Lidl zahajuje ve 31 evropských zemích svou první mezinárodní kampaň pod názvem „Lidl. To se vyplatí.“ Podle značky jde o závazek určený milionům lidí, kteří jí každý den důvěřují, a vychází z přesvědčení, že každý má mít přístup k vysoce kvalitním a udržitelným produktům za dostupnou cenu.
Kampaň poběží od 21. září do konce října. Slogan „Lidl. To se vyplatí.“ se odráží v široké nabídce privátních značek, v bio sortimentu i v rostlinných alternativách. Kampaň zdůrazňuje, že nejde jen o nízké ceny, ale o hodnoty, které mají skutečný význam v životě: bezpečí, spolehlivost a možnost naplňovat vlastní sny.
Slogan se tak stává hlavním mottem společnosti. Je podle ní příslibem:
- zákazníkům: nabízet produkty té nejvyšší kvality za nejnižší možné ceny na trhu a být spolehlivým partnerem při naplňování životních potřeb,
- zaměstnancům: podporovat jejich profesní rozvoj i osobní plány,
- životnímu prostředí: chránit přírodní zdroje a snižovat ekologickou stopu,
- partnerům: budovat dlouhodobé a důvěryhodné vztahy, které zajistí udržitelný hodnotový řetězec.
V České republice Lidl pomáhá v mnoha komunitních projektech: prostřednictvím grantové výzvy financuje Jedlé školní zahrady, již 15 let podporuje dětské pacienty prostřednictvím sbírky Srdce dětem, a rozšiřuje ekologická opatření jako pilotní projekt na dobrovolný zpětný odběr PET lahví a plechovek v rámci širší iniciativy REset Plastic.
Roste také význam společnosti v ekonomice České republiky. Na základě nedávno představené analýzy o svém ekonomickém a sociálním dopadu, kterou vypracovala společnost PricewaterhouseCoopers (PwC). Z pohledu veřejných financí společnost v roce 2024 do státního rozpočtu odvedla na daních 10,2 miliardy korun. Díky své činnosti pomohla mimo jiné také k existenci 46 579 pracovních míst.
Kampaň „Lidl. To se vyplatí.“
Hlavní část kampaně probíhá od 21. září do konce října a staví na integrované 360° mediální strategii napříč všemi komunikačními kanály. V televizním vysílání se objeví spoty o délce 30 a 20 sekund, které zachycují výjimečné momenty z každodenního života a situace, kdy se něco skutečně vyplatí. Do kampaně se zapojí také influenceři a ambasadoři značky, kteří ji podpoří na sociálních sítích a dalších digitálních platformách.
„Touto integrovanou kampaní oslovuje Lidl lidi tam, kde skutečně jsou – emocionálně a s jasnými sděleními o tom, co se u Lidlu opravdu vyplatí,“ uvádí za marketing společnosti Lidl Česká republika Dávid Zappe.