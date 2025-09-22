Zadavatelé a značky
Kaufland spouští třetí ročník kampaně Puky pomáhají. O mladých hokejistech rozhodnou zákazníci

Společnost Kaufland potřetí spouští projekt Puky pomáhají, který je zaměřený na podporu mládežnických hokejových klubů v regionech. I letos budou o rozdělení financí rozhodovat zákazníci. V období od 24. září do 4. listopadu 2025 mohou svými hlasy určit, které kluby si mezi sebou rozdělí celkem 11,5 milionu korun.

Smyslem projektu je podle Kauflandu poskytnout dětem lepší podmínky pro hraní hokeje a zároveň podpořit hodnoty, které sport přináší – radost z pohybu, respekt k ostatním a férovou hru. Finanční prostředky mají klubům pomoct pokrýt náklady na mzdy trenérů, nákup nových dresů, výbavy a také zajištění zdravé výživy pro mladé hráče. Vítězné kluby pak čeká účast na turnajích, které se uskuteční na jaře.

„Hokej patří k českému národu a jeho budoucnost leží ve výchově mladých talentů. Proto je pro nás důležité podporovat mládežnické kluby přímo v regionech. Projekt Puky pomáhají nám umožňuje zapojit do podpory i naše zákazníky. Společně tak pomáháme malým hokejistům v klubech zajistit lepší podmínky pro jejich rozvoj,“ říká Monika Bečvářová, jednatelka společnosti Kaufland.

Třetí ročník projektu přináší několik novinek. Poprvé mohou lidé například hlasovat i digitálně na samoobslužných pokladnách. Počet soutěžních regionů byl snížen na jednadvacet, což podle společnosti celý systém zpřehledňuje.

Kampaň a celý projekt od svého začátku podporuje hokejista Radko Gudas, který se letos rozhodl zapojit i svou dceru Týnku Gudas. Ta účinkuje nejen v hlavním TV spotu, ale i v doprovodné komunikaci na online kanálech. Novou posilou kampaně je také reprezentační brankář Lukáš Dostál.

Hlasování v prodejnách i aplikaci

Hlasování v kampani probíhá podle jasně stanovených pravidel. Celkem 104 klubů s přidělenou prodejnou Kaufland je rozděleno do 21 regionů, kde mezi sebou soutěží ve skupinách po čtyřech až pěti týmech. Zákazníci mohou svůj hlas odevzdat přímo v prodejně – za každý nákup nad 300 Kč získají hlasovací puk, který vhodí do tubusu vybraného klubu. Z každého regionu vzejdou tři vítězné týmy, které si odnesou hodnotné ceny.

Kaufland v rámci svého projektu pokračuje v podpoře i pro kluby z měst, kde společnost nemá prodejnu či je příliš vzdálena. Tyto kluby se nyní zapojí netradičně – místo online hlasování budou pracovat na dvou speciálních miniprojektech. První se zaměří na metodiku náborů, druhý úkol se věnuje tématu zdravé výživy.

Do projektu jsou zahrnuty i mládežnické organizace extraligových klubů, které zákazníci mohou podpořit prostřednictvím partnerských kuponů v aplikaci Kaufland a prostředí Kaufland Card. Za každý nákup nad 300 Kč pak tým získá bod.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

