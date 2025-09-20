Jude Law už má dost romantiky. Alespoň v kampani pro Uber Eats

Uber Eats představil další díl své britské značkové platformy When You’ve Done Enough, Uber Eats, televizním spotem, v němž hraje herec Jude Law, v minulosti dvakrát nominovaný na Oscara.
Spot s názvem Romance’d Enough (Dost romantiky) hravě podvrací hercovu romanticko-komediální tradici. Law, známý svými ikonickými rolemi lamačů srdcí, je v Londýně pronásledován řadou scénářů – od sáhání po stejné knize v útulném knihkupectví, přes srážku s někým, kdo nese krabice na rušné ulici, až po náhodné setkání s majitelem psa v parku.
Spot sleduje Judea v známém světě romantických komedií, ale místo toho, aby se do nich zapojil, se Jude tentokrát rozhodne s nimi nehrát. Nekončící romantické komediální momenty se pro něj v klipu staly méně kouzelnými a více vyčerpávajícími – už toho má dost. Rozhodne se proto pro tolik potřebný odpočinek a objedná si kuřecí křidélka na Uber Eats.
„Bylo velmi zábavné si takto dělat legraci sám ze sebe. Všichni jsme zažili momenty, kdy jsme toho za den udělali dost a chtěli jsme si jen odpočinout. V tom nám Uber Eats velmi pomáhá. Díky němu si můžeme snadno užít volný čas. Mohu potvrdit, že nikdo nedokáže jíst kuřecí křidélka s pikantní omáčkou po celé tváři tak, aby to vypadalo okouzlující,“ komentoval spot Jude Law.
„Reklama ‚When You’ve Done Enough, Uber Eats‘ zachycuje roli, kterou hrajeme v životech lidí jako jednoduchá a spolehlivá volba, když je čas vypnout. Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s tak ikonickou osobností, jako je Jude Law, který nám pomáhá připomenout spotřebitelům, proč si vybírají Uber Eats – kvůli hodnotě, výběru a pohodlí,“ vysvětluje Matthew Price, generální ředitel Uber Eats pro Velkou Británii, Irsko a severní Evropu.
Reklama, kterou režíroval David Shane a vytvořila agentura Mother, navazuje na platformu spuštěnou na začátku tohoto roku s Javierem Bardemem v Evil’d Enough. Spoty společně představují slavné herce, kteří „udělali dost“ v některých ze svých nejznámějších rolí a jsou připraveni si užít trochu volna s Uber Eats.
Integrovaná kampaň startuje tento týden v televizi, OOH, v digitálních a na sociálních médiích.
Vizitka kampaně:
- Značka: Uber Eats
- Klienti: Aldrick Degla, marketingový manažer; Will Hooker, vedoucí marketingu; Ann Brandford, marketingová ředitelka
- Kreativní agentura: Mother
- Produkční společnost: O Positive
- Režisér: David Shane
- Výkonný producent / producent: Nell Jordan
- Výkonný producent: Ralph Laucella
- Výkonný producent: Marc Grill
- Střih: The Quarry
- Postprodukce: Time Based Arts
- Zvuk: No.8
- Hudba: KO Music
- Skladatel: Phil Kay
- Hudební supervizor: Andy Oskwarek
- Mediální agentura: PHD