„Jednoduchost ve složitém světě.“ Investiční platforma Direct Fondee spustila novou reklamní kampaň

Investiční platforma Direct Fondee v nové reklamní kampani vyzdvihuje jednoduchost a bezstarostnost nabízených investičních produktů. Do povědomí je plánují dostat sadou spotů a statických vizuálů pro použití v digitálním i outdoorovém prostředí. Poběží od půlky září do konce listopadu.
Jedná se o první velkou marketingovou kampaň od spojení značek Fondee a Direct. „Dnešní doba je sice rychlá a plná možností, neustálé rozhodování a přísun informací ale pro spoustu lidí představuje zbytečný stres a informační přetížení. Také investování značná část společnosti vnímá jako komplikovaný svět plný grafů a čísel, a to přirozeně působí jako další starost,“ vysvětluje insight Nancy Nguyenová, creative brand lead a projektová manažerka kampaně.
„Kampaň proto stojí na jednoduchosti Direct Fondee – jako zdroji klidu a úlevy, který klientům umožňuje, aby jejich peníze pracovaly, aniž by se museli zabývat dalšími složitostmi,“ dodává.
Videa o délce až 20 vteřin a šest klíčových statických vizuálů proto podle platformy pracují s minimalistickým, ale o to silnějším claimem: “Jednoduše”. Výběr tří person, se kterými kampaň pracuje, má odpovídat životním fázím cílové skupiny ve věku od 25 do 50 let.
„Cílíme na lidi, kteří nechtějí, a zpravidla ani kvůli své zaneprázdněnosti nemohou, být experty na investice. Jde o lidi, kteří ale chtějí se svými penězi naložit zodpovědně a hledají způsob, který je pochopitelný a absolutně nenáročný,” vysvětluje šéfka marketingu Direct Fondee Kateřina Márová.
Kampaň si Direct Fondee zajistila tvorbou dočasné interní agentury ve spolupráci s externími odborníky. Produkci zajistila slovenská produkce KODAWA v čele s režisérem Adamem Rohalem. Po mediální straně má kampaň pod záštitou agentura Pudeto. V online prostředí spoty poběží na sociálních sítích a na Youtube. V outdooru se počítá s billboardy v Praze a Brně, citylighty a reklamními nosiči v metru v Praze.
Vizitka kampaně:
- Director: Adam Rohal
- Art director: Lucie Gazdošová
- Copywriter: Adam Cirok
- Strategy: Ivana Vavrová, Nancy Nguyenová
- Project manager: Nancy Nguyenová, Kateřina Márová
- Production: KODAWA
- Photographer: Marianna Tomanová
- Media: Pudeto