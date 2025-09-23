Zadavatelé a značky
Garanční systém připomíná pojištění vkladů. V nových videích se objevila Adéla Gondíková

Že jsou vklady v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách ze zákona pojištěné, ví podle posledních průzkumů téměř 75 procent populace. Zákonem zřízený Garanční systém přesto pokračuje v kampani Jak to teda je – nově s pomocí herečky a moderátorky Adély Gondíkové.

Pro stabilitu bankovního sektoru je podle Garančního systému důležité, aby mezi lidmi existovalo alespoň základní povědomí o pojištění vkladů a jeho mechanismech. Poučená populace znamená nižší míru rizika vzniku paniky nebo dokonce runu na banku.

Za tímto účelem loni Garanční systém spustil kampaň s názvem Jak to teda je. Za pomoci postav babičky Vlasty a vnuka Vaška vysvětluje, jak zákonné pojištění vkladů funguje a reaguje na časté omyly a dezinformace, které v této souvislosti vznikají. Kampaň byla letos oceněna 2. místem v České ceně za PR v kategorii Státní správa a politika.

Nyní v kampani vystoupila i Adéla Gondíková, která v nových videích nasazených na sociálních sítích i na svém profilu na Instagramu a Facebooku připomíná, že jsou vklady v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách díky zákonnému pojištění vkladů v bezpečí. Kampaň vytvořila agentura AC&C Public Relations, s.r.o. ve spolupráci s Bumernag Film.

MAM Téma čísla

Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

MAM Exkluzivně v časopise

Volební studio
Média a trh
Lutonský: Volební vysílání je jako sportovní olympiáda
Dan Brown
Kreativita a kampaně
Brownova kniha jako příležitost pro Prahu. Jak ji využít?
Lamia Kamel
Komunita a lidé
Budování image země nesmí zůstat u prezentace památek, rozhoduje celkový zážitek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
