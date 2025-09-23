Garanční systém připomíná pojištění vkladů. V nových videích se objevila Adéla Gondíková

Že jsou vklady v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách ze zákona pojištěné, ví podle posledních průzkumů téměř 75 procent populace. Zákonem zřízený Garanční systém přesto pokračuje v kampani Jak to teda je – nově s pomocí herečky a moderátorky Adély Gondíkové.
Pro stabilitu bankovního sektoru je podle Garančního systému důležité, aby mezi lidmi existovalo alespoň základní povědomí o pojištění vkladů a jeho mechanismech. Poučená populace znamená nižší míru rizika vzniku paniky nebo dokonce runu na banku.
Za tímto účelem loni Garanční systém spustil kampaň s názvem Jak to teda je. Za pomoci postav babičky Vlasty a vnuka Vaška vysvětluje, jak zákonné pojištění vkladů funguje a reaguje na časté omyly a dezinformace, které v této souvislosti vznikají. Kampaň byla letos oceněna 2. místem v České ceně za PR v kategorii Státní správa a politika.
Nyní v kampani vystoupila i Adéla Gondíková, která v nových videích nasazených na sociálních sítích i na svém profilu na Instagramu a Facebooku připomíná, že jsou vklady v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách díky zákonnému pojištění vkladů v bezpečí. Kampaň vytvořila agentura AC&C Public Relations, s.r.o. ve spolupráci s Bumernag Film.