Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Furiosa spouští kampaň F®ee The Boobs, F®ee Yourself. Manifest ženské svobody k Mezinárodnímu dni bez podprsenky

Česká značka Furiosa spouští kampaň F®ee The Boobs, F®ee Yourself, která u příležitosti Mezinárodního dne bez podprsenky (13. října) připomíná, že nadešel čas znovu si položit otázku, jestli je podprsenka opravdu nutnost, nebo jen společenský konstrukt.

Data z posledních let přinášejí na téma podprsenek zajímavý pohled. Podle YouGov Survey si 60 procent žen stěžuje, že jim podprsenka způsobuje bolest. Téměř polovina ji nosí hlavně proto, aby „to vypadalo vhodně“ před okolím, nikoli kvůli vlastnímu pohodlí. A 63 procent žen přiznává, že se cítí svobodněji a pohodlněji bez podprsenky než s ní. Výzkum profesora Rouillona z Besançonské univerzity navíc po patnácti letech sledování stovek žen ukázal, že podprsenky prsa nezpevňují – naopak mohou oslabovat svaly, které je mají přirozeně držet.

Hlavním pilířem kampaně jsou videa, která se od konce září objevují na sociálních sítích a otevírají debatu o ženské autenticitě, tělesné autonomii a bourání stereotypů, které společnost roky předkládala jako normu.

„Podprsenka je jen kus látky. To, že nám ji společnost roky prodávala jako nutnost, neznamená, že bez ní nejsme ‚slušné ženy‘,“ říká Veronika Tázlerová, CMO Furiosa. „Kampaň F®ee The Boobs, F®ee Yourself je manifestem osobní volby i odvahy – a je na každé z nás, jestli ji vyslyšíme,“ dodává.

Do kampaně se zapojí i influencerky, které dlouhodobě otevírají témata ženské svobody, body positivity a duševního zdraví. Jejich příběhy mají kampani pomoci oslovit širší publikum a dát jí osobní rozměr. Mezi zapojenými tvářemi je třeba Mariana Prachařová, Pavlína Jágrová nebo Katuš Tomíčková.

Cílem kampaně není jen jeden symbolický den bez podprsenky. Furiosa® chce otevřít debatu o tom, „jak moc nás stále svazují nepsaná pravidla a očekávání, která jsme si nikdy samy nezvolily – a zda není čas je konečně odhodit“.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

MAM Exkluzivně v časopise

Volební studio
Média a trh
Lutonský: Volební vysílání je jako sportovní olympiáda
Dan Brown
Kreativita a kampaně
Brownova kniha jako příležitost pro Prahu. Jak ji využít?
Lamia Kamel
Komunita a lidé
Budování image země nesmí zůstat u prezentace památek, rozhoduje celkový zážitek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ