Furiosa spouští kampaň F®ee The Boobs, F®ee Yourself. Manifest ženské svobody k Mezinárodnímu dni bez podprsenky

Česká značka Furiosa spouští kampaň F®ee The Boobs, F®ee Yourself, která u příležitosti Mezinárodního dne bez podprsenky (13. října) připomíná, že nadešel čas znovu si položit otázku, jestli je podprsenka opravdu nutnost, nebo jen společenský konstrukt.
Data z posledních let přinášejí na téma podprsenek zajímavý pohled. Podle YouGov Survey si 60 procent žen stěžuje, že jim podprsenka způsobuje bolest. Téměř polovina ji nosí hlavně proto, aby „to vypadalo vhodně“ před okolím, nikoli kvůli vlastnímu pohodlí. A 63 procent žen přiznává, že se cítí svobodněji a pohodlněji bez podprsenky než s ní. Výzkum profesora Rouillona z Besançonské univerzity navíc po patnácti letech sledování stovek žen ukázal, že podprsenky prsa nezpevňují – naopak mohou oslabovat svaly, které je mají přirozeně držet.
Hlavním pilířem kampaně jsou videa, která se od konce září objevují na sociálních sítích a otevírají debatu o ženské autenticitě, tělesné autonomii a bourání stereotypů, které společnost roky předkládala jako normu.
„Podprsenka je jen kus látky. To, že nám ji společnost roky prodávala jako nutnost, neznamená, že bez ní nejsme ‚slušné ženy‘,“ říká Veronika Tázlerová, CMO Furiosa. „Kampaň F®ee The Boobs, F®ee Yourself je manifestem osobní volby i odvahy – a je na každé z nás, jestli ji vyslyšíme,“ dodává.
Do kampaně se zapojí i influencerky, které dlouhodobě otevírají témata ženské svobody, body positivity a duševního zdraví. Jejich příběhy mají kampani pomoci oslovit širší publikum a dát jí osobní rozměr. Mezi zapojenými tvářemi je třeba Mariana Prachařová, Pavlína Jágrová nebo Katuš Tomíčková.
Cílem kampaně není jen jeden symbolický den bez podprsenky. Furiosa® chce otevřít debatu o tom, „jak moc nás stále svazují nepsaná pravidla a očekávání, která jsme si nikdy samy nezvolily – a zda není čas je konečně odhodit“.