Elektrárna do každé třídy

Získat pozornost studentů není lehké, zvlášť když chcete mluvit o tak složitých tématech, jako jsou jaderné elektrárny. Proto je tady program Svět energie, díky kterému se Skupině ČEZ daří zábavnou formou oslovit studenty a představit jim energetiku jako fascinující odvětví.
Co kdyby výklad ve třídě převzal někdo, koho znáte z Instagramu? Adéla Chalupová, mladá jaderná influencerka, do škol nosí i reaktor. V rámci projektu Setkání s energií vysvětluje, jak energetika funguje a co obnáší její práce operátorky v Temelíně. Je součástí třicetičlenného týmu lektorů sestaveného z expertů jaderných elektráren. Denně jezdí do škol po celé republice a přivážejí s sebou nejen povídání o energetice, ale také sérii pokusů a brýle s virtuální realitou.
Virtuálně v elektrárně
Svět energie mohou žáci objevovat z lavic i na dálku, a přesto naživo, prostřednictvím online pořadu Virtuálně v elektrárně. Stačí se připojit přes MS Teams. Zkušení moderátoři s průvodci jsou připraveni v televizním studiu provést mladé diváky světem energetiky a živě odpovědět na všechny zvídavé dotazy. Vysílání probíhá denně od podzimu do jara a nabízí šest různých pořadů zaměřených na elektrárny, distribuci elektřiny, obnovitelné zdroje a energetickou výchovu.
Elektrárny v realitě, i té virtuální
Nezanedbatelnou část nabídky Světa energie tvoří i exkurze do elektráren, které jsou přístupné školám a veřejnosti po celý rok. A tam, kde návštěvníky nelze vzít k samotné technologii, pomáhá virtuální realita. Ta je stálou součástí exkurzí v infocentrech elektráren Temelín, Dukovany a Dlouhé stráně. A brzy ČEZ představí další novinku.
Svět energie jako rozcestník i zdroj informací
Web svetenergie.cz je určený všem, kdo se chtějí na některý z uvedených zážitků přihlásit, ale funguje i jako skvělý zdroj informací o energetice, včetně kvízů, názorných schémat nebo podkladů pro 3D tisk modelů elektráren. Učitelé zde najdou materiály a tipy do výuky, třeba videopokusy s připravenými pracovními listy.
Inspirace a oslovení mladé generace
Pro extra motivované studenty, kteří se o energetice chtějí dozvědět něco navíc a poznat, co obnáší práce (nejen) v elektrárnách, je v nabídce několik dalších programů, třeba Jaderná nebo Distribuční maturita, Letní univerzita přímo v elektrárně, ESCO Trainee program nebo Green Energy Tour.
ČEZ se prostřednictvím Světa energie snaží využít atraktivitu digitálních technologií pro smysluplné vzdělávání. Moderní vzdělávání totiž spočívá v motivaci a prožitku, který má sílu změnit nejen budoucnost energetiky, ale také pohled veřejnosti na celý obor.