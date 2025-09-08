Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Elektrárna do každé třídy

© Skupina ČEZ

  • Advertorial

Získat pozornost studentů není lehké, zvlášť když chcete mluvit o tak složitých tématech, jako jsou jaderné elektrárny. Proto je tady program Svět energie, díky kterému se Skupině ČEZ daří zábavnou formou oslovit studenty a představit jim energetiku jako fascinující odvětví.

Co kdyby výklad ve třídě převzal někdo, koho znáte z Instagramu? Adéla Chalupová, mladá jaderná influencerka, do škol nosí i reaktor. V rámci projektu Setkání s energií vysvětluje, jak energetika funguje a co obnáší její práce operátorky v Temelíně. Je součástí třicetičlenného týmu lektorů sestaveného z expertů jaderných elektráren. Denně jezdí do škol po celé republice a přivážejí s sebou nejen povídání o energetice, ale také sérii pokusů a brýle s virtuální realitou.

Virtuálně v elektrárně

Svět energie mohou žáci objevovat z lavic i na dálku, a přesto naživo, prostřednictvím online pořadu Virtuálně v elektrárně. Stačí se připojit přes MS Teams. Zkušení moderátoři s průvodci jsou připraveni v televizním studiu provést mladé diváky světem energetiky a živě odpovědět na všechny zvídavé dotazy. Vysílání probíhá denně od podzimu do jara a nabízí šest různých pořadů zaměřených na elektrárny, distribuci elektřiny, obnovitelné zdroje a energetickou výchovu.

Elektrárny v realitě, i té virtuální

Nezanedbatelnou část nabídky Světa energie tvoří i exkurze do elektráren, které jsou přístupné školám a veřejnosti po celý rok. A tam, kde návštěvníky nelze vzít k samotné technologii, pomáhá virtuální realita. Ta je stálou součástí exkurzí v infocentrech elektráren Temelín, Dukovany a Dlouhé stráně. A brzy ČEZ představí další novinku.

Svět energie jako rozcestník i zdroj informací

Web svetenergie.cz je určený všem, kdo se chtějí na některý z uvedených zážitků přihlásit, ale funguje i jako skvělý zdroj informací o energetice, včetně kvízů, názorných schémat nebo podkladů pro 3D tisk modelů elektráren. Učitelé zde najdou materiály a tipy do výuky, třeba videopokusy s připravenými pracovními listy.

Inspirace a oslovení mladé generace

Pro extra motivované studenty, kteří se o energetice chtějí dozvědět něco navíc a poznat, co obnáší práce (nejen) v elektrárnách, je v nabídce několik dalších programů, třeba Jaderná nebo Distribuční maturita, Letní univerzita přímo v elektrárně, ESCO Trainee program nebo Green Energy Tour.

ČEZ se prostřednictvím Světa energie snaží využít atraktivitu digitálních technologií pro smysluplné vzdělávání. Moderní vzdělávání totiž spočívá v motivaci a prožitku, který má sílu změnit nejen budoucnost energetiky, ale také  pohled veřejnosti na celý obor.

Picture of Tereze Soukupová, Skupina ČEZ

Tereze Soukupová, Skupina ČEZ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-36
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-36
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability
Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie
Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?

MAM Exkluzivně v časopise

Farzana Baduel
Komunita a lidé
Komunikace bez empatie a pokory ztrácí autenticitu
MAM_pics (42)
Analýzy a data
AI ve výzkumu přináší více času na lepší brief 
Pavel Vlček
Komunita a lidé
Česko je na světové mapě PR hodně vidět, hrajeme první ligu.
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ