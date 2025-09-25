Dům Ronalda McDonalda v nové kampani představuje animovanou hrdinku Viky

Dům Ronalda McDonalda, nadační fond, představuje svou novou brandovou kampaň, kde se poprvé přímo ve spotu objevuje patronka fondu, herečka Veronika Arichteva. Hlavním formátem kampaně je animovaný spot s postavičkou Viky, který vychází z příběhů rodin, jež v Domě Ronalda McDonalda skutečně našly dočasný domov.
Kampaň je podle nadace primárně zaměřená na budování povědomí a zároveň vybízí veřejnost k zapojení do sbírky na výstavbu druhého českého Domu Ronalda McDonalda, který vznikne u Fakultní nemocnice Olomouc. Sbírku je možné podpořit prostřednictvím portálu Darujme.
Animovaná hrdinka Viky ztělesňuje malou holčičku, jejíž bratr je hospitalizován v nemocnici. Společně s rodinou nachází zázemí v Domě Ronalda McDonalda, jen pár kroků od nemocničního lůžka. Spot přibližuje, jak Domy pomáhají držet rodiny pohromadě v náročném období dlouhodobé léčby.
„Příběh Viky není příběhem jedné konkrétní rodiny, ale je složený z autentických zkušeností stovek dětí a rodičů, kteří naším Domem prošli. Chtěli jsme, aby postava Viki zprostředkovala dětský pohled – a připomněla, proč Domy Ronalda McDonalda existují,“ vysvětluje Ivana Švingrová Pešatová, ředitelka nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda.
Na kreativní koncepci kampaně se podílela agentura Goodkin, animovaný spot vznikl v produkci baohaus productions pod vedením režiséra Olivera Beaujarda. O samotnou animaci se postaralo studio Kouzelná animace. Výtvarnice Adéla Kovářová dala Viki životní podobu – a podklad pro hlavní postavičky nakreslila její vlastní dcera.
Kampaň je primárně cílená na online prostředí, zároveň se objeví na outdoorových plochách a v kinech.
„Když mě nadační fond přizval do spotu, neváhala jsem. S Domem Ronalda McDonalda spolupracuji už několik let, a protože znám příběhy rodin, které musely být dlouhodobě v nemocnici se svými dětmi, dává mi smysl pomoci jim dostat se k co největšímu počtu lidí. Dům u motolské nemocnice je obrovskou úlevou pro rodiče i sourozence a já věřím, že stejnou pomoc přinese i ten plánovaný v Olomouci,“ říká patronka fondu, herečka Veronika Arichteva.
Kampaň má především brandový a osvětný charakter, přesto zároveň vybízí veřejnost k zapojení do podpory. V roce 2022 byl otevřen první český Dům Ronalda McDonalda u FN Motol. Nyní nadační fond připravuje výstavbu druhého Domu, který vznikne u Fakultní nemocnice Olomouc.