Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Dodavatel energií Yello v kampani od Kaspenu láká mladé na fotovoltaiku

© Yello

Alternativní dodavatel energií Yello ze Skupiny PRE spouští spolu se sesterskou společností PREsolidsun podzimní kampaň připravenou agenturou KASPEN / Jung von Matt. Ústředním sdělením je roční úspora díky fotovoltaice, přičemž kampaň nově cílí na mladší publikum.

Kampaň se od poloviny září objeví v online prostoru a na out-of-home plochách ve větších městech. „První fáze kampaně je brand awareness, pro kterou vznikla série videí určených na sociální sítě TikTok a Meta. Cílem je oslovit publikum od 18 let,“ vysvětluje Michaela Ferstlová, idea maker a copywriter Kaspenu. „Víme, že jde o velmi mladou cílovou skupinu, kterou klasická komunikace v energetickém segmentu obvykle nezaujme. Proto jsme se soustředili na to, aby naše videa především bavila, byla trendy a zaujala atraktivním, výrazně žlutým set designem,“ dodává Ferstlová.

„Patříme mezi deset nejznámějších energetických značek pro domácnosti, ale nechceme usnout na vavřínech. Proto jsme se rozhodli omladit naši komunikaci a oslovit i budoucí domácnosti mladší generace,“ říká Viktor Procházka, vedoucí komunikace značky Yello. „Zatímco starší generace může novou a udržitelnou nabídku fotovoltaiky využít hned, mladí lidé si při první volbě vhodného energetického řešení snáze vybaví značku Yello,“ doplňuje Procházka.

Druhá fáze kampaně startuje v říjnu. Do online prostoru i na digitální OOH nosiče přinese hlavní spot s nabídkou výrazné roční úspory s Yello díky fotovoltaice od společnosti PREsolidsun. Spotem provází ambasadoři plynu a elektřiny Gin a Flash, zástupci generace Y a Z, které značka poprvé oživila z původní ilustrované podoby v loňské kampani. Jejich úkolem je přinést do komunikace generační trendy a stereotypy – hledání vnitřního klidu mileniálů a chaotickou energii gen Z.

„Vycházeli jsme z výsledků posttestů loňské kampaně a z rozsáhlého monitoringu konkurence,“ říká Barbora Hájková, výkonná ředitelka Kaspenu. „Data jasně ukázala, že pokud chceme v jinak konzervativním energetickém segmentu zaujmout, musíme přijít s komunikací, která je mladší, výrazná a odlišná, a podpořit ji inovativním a atraktivním produktem. Proto jsme využili nedávnou akvizici společnosti PREsolidsun do Skupiny PRE a dodali jí svéráznou a odvážnou energii Yello,“ dodává Hájková.

Cílem kampaně je získat leady na nový produkt fotovoltaiky a zároveň posílit povědomí o značce mezi mladší cílovou skupinou. Značka Yello totiž chce své produkty dostat i do jejich domácností. Produkci zajistila společnost ADvocado Films. Kromě krátkých videí pro sociální sítě a hlavního produktového spotu vznikl také klíčový vizuál a série lo-fi fotografií určených především pro digitální využití.

Vizitka kampaně:

  • Kreativní agentura: KASPEN / Jung von Matt
  • Mediální agentura: Dentsu
  • Produkční agentura: ADvocado Films
  • Značka: Yello
  • Klient: eYello CZ
  • Nasazení: 15. 9.–31. 10. 2025
  • Obor: Komerční služby veřejnosti
  • Mediamix: Out-of-home, online, social
  • Creative director: Tomáš Kopečný
  • Executive managing director: Barbora Hájková
  • Junior account manager: Šimon Kozák
  • Creative idea: Michaela Ferstlová
  • Copywriter: Michaela Ferstlová
  • Art direction: Richard Svárovský
  • Režie: Luboš Rezler
  • Foto: Tomáš Teglý
Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-37
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-37
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability
Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie

MAM Exkluzivně v časopise

Nejnebezpěčnější dotyk
Média a trh
Roztomilý pavouk vs. nebezpečný klik 
Novináři pod palbou
Média a trh
Novináři pod palbou. Třetina čelí agresi, pomoci má nová platforma
Mark Gray
Komunita a lidé
Komunikace EU začíná u lidí, ne v Bruselu
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ