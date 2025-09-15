Dodavatel energií Yello v kampani od Kaspenu láká mladé na fotovoltaiku

Alternativní dodavatel energií Yello ze Skupiny PRE spouští spolu se sesterskou společností PREsolidsun podzimní kampaň připravenou agenturou KASPEN / Jung von Matt. Ústředním sdělením je roční úspora díky fotovoltaice, přičemž kampaň nově cílí na mladší publikum.
Kampaň se od poloviny září objeví v online prostoru a na out-of-home plochách ve větších městech. „První fáze kampaně je brand awareness, pro kterou vznikla série videí určených na sociální sítě TikTok a Meta. Cílem je oslovit publikum od 18 let,“ vysvětluje Michaela Ferstlová, idea maker a copywriter Kaspenu. „Víme, že jde o velmi mladou cílovou skupinu, kterou klasická komunikace v energetickém segmentu obvykle nezaujme. Proto jsme se soustředili na to, aby naše videa především bavila, byla trendy a zaujala atraktivním, výrazně žlutým set designem,“ dodává Ferstlová.
„Patříme mezi deset nejznámějších energetických značek pro domácnosti, ale nechceme usnout na vavřínech. Proto jsme se rozhodli omladit naši komunikaci a oslovit i budoucí domácnosti mladší generace,“ říká Viktor Procházka, vedoucí komunikace značky Yello. „Zatímco starší generace může novou a udržitelnou nabídku fotovoltaiky využít hned, mladí lidé si při první volbě vhodného energetického řešení snáze vybaví značku Yello,“ doplňuje Procházka.
Druhá fáze kampaně startuje v říjnu. Do online prostoru i na digitální OOH nosiče přinese hlavní spot s nabídkou výrazné roční úspory s Yello díky fotovoltaice od společnosti PREsolidsun. Spotem provází ambasadoři plynu a elektřiny Gin a Flash, zástupci generace Y a Z, které značka poprvé oživila z původní ilustrované podoby v loňské kampani. Jejich úkolem je přinést do komunikace generační trendy a stereotypy – hledání vnitřního klidu mileniálů a chaotickou energii gen Z.
„Vycházeli jsme z výsledků posttestů loňské kampaně a z rozsáhlého monitoringu konkurence,“ říká Barbora Hájková, výkonná ředitelka Kaspenu. „Data jasně ukázala, že pokud chceme v jinak konzervativním energetickém segmentu zaujmout, musíme přijít s komunikací, která je mladší, výrazná a odlišná, a podpořit ji inovativním a atraktivním produktem. Proto jsme využili nedávnou akvizici společnosti PREsolidsun do Skupiny PRE a dodali jí svéráznou a odvážnou energii Yello,“ dodává Hájková.
Cílem kampaně je získat leady na nový produkt fotovoltaiky a zároveň posílit povědomí o značce mezi mladší cílovou skupinou. Značka Yello totiž chce své produkty dostat i do jejich domácností. Produkci zajistila společnost ADvocado Films. Kromě krátkých videí pro sociální sítě a hlavního produktového spotu vznikl také klíčový vizuál a série lo-fi fotografií určených především pro digitální využití.
Vizitka kampaně:
- Kreativní agentura: KASPEN / Jung von Matt
- Mediální agentura: Dentsu
- Produkční agentura: ADvocado Films
- Značka: Yello
- Klient: eYello CZ
- Nasazení: 15. 9.–31. 10. 2025
- Obor: Komerční služby veřejnosti
- Mediamix: Out-of-home, online, social
- Creative director: Tomáš Kopečný
- Executive managing director: Barbora Hájková
- Junior account manager: Šimon Kozák
- Creative idea: Michaela Ferstlová
- Copywriter: Michaela Ferstlová
- Art direction: Richard Svárovský
- Režie: Luboš Rezler
- Foto: Tomáš Teglý