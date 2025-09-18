Díky, že můžem spouští kampaň s názvem Jak zvládnout volby v klidu?

Oceňovaný spolek Díky, že můžem, který nedávno získal Zlatý středník za Projekt roku, přichází s novou celospolečenskou kampaní. Tentokrát se zaměří na zvýšení volební účasti mladých v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. Kampaň s názvem Jak zvládnout volby v klidu? propojuje odborníky, influencery a širokou veřejnost, a vyzývá, aby se mladí zapojili a volili s chladnou hlavou.
Kampaň zasáhne média i veřejný prostor – od televize, billboardů a online platforem přes spolupráci s influencery až po komunitní akce a Volební kalkulačku pro mladé. „Mladí Češi ztrácejí naději v lepší budoucnost, přesto častěji než jiné generace věří, že mohou přispět ke změně. Mnoho z nich cítí obecně vůči politice frustraci a bezmoc, protože nejsou zapojeni do politického dění a vnímají, že témata, která jsou pro ně palčivá, se příliš neřeší. Před volbami navíc díky vyhraněným politickým kampaním ve společnosti zesilují negativní nálady, překřikování a chaos,“ vysvětluje Bára Stárek, ředitelka spolku Díky, že můžem.
Právě onen chaos chce kampaň mladým pomoci urovnat. „Obáváme se, aby to nevedlo k rezignaci voličů na volby, zejména pak u prvovoličů, kteří se teprve v politice snaží zorientovat. Až 40 % mladých lidí si totiž dle našich dat stále není jistých, koho volit nebo jestli volit vůbec přijdou. Neví, jestli jejich hlas má váhu a smysl. Naší kampaní bychom jim rádi připomněli, že řešení problémů, které vnímají, existují a že na jejich hlasu záleží, protože účastí ve volbách mohou aktivně rozhodovat o své budoucnosti,“ dodává.
Kampaň Jak zvládnout volby v klidu? se opírá také o odborníky. „Dlouhodobě se snažíme zprostředkovávat hlasy relevantních jedinců a organizací, kteří se v problémech orientují. V případě letošní kampaně jsou to právě odborníci, kteří dennodenně stojí před velkými výzvami – stejně jako my letos před volbami. Chceme ukazovat, že nevzdat se a vše aktivně a s rozmyslem řešit je způsob, jak posunout sami sebe i své okolí vpřed. Proto nám dává smysl abychom klid, naději a rozvahu přinášeli skrze jejich racionální hlas. Více než sto odborných hlasů neříká, koho volit, ale připomíná voličům, že je důležité zastavit se, nadechnout se a jít volit v klidu, protože všechny náročné situace je možné zvládnout,“ doplňuje Natálie Malcová, kreativní manažerka spolku.
Čtveřice z nich, vědec a ekonom Filip Matějka, chirurg Vojtěch Hajas, vědkyně a polární ekoložka Marie Šabacká, a historik Igor Lukeš účinkuje v připravených videospotech. Ke spolupráci na videoformátech si spolek přizval režiséra Petra Simona a produkční agenturu Filmservice. Spoty budou k vidění především na digitálních platformách, od 22. září se objeví také na TV Nova. Jsou připravené ve dvou stopážích – 30 a 45 sekund.
Další odborníci se stejně jako influenceři vyjádří v obsahu na sociálních sítích. Patří mezi ně například ekonom Daniel Münich, lékařka Monika Arenbergerová nebo sociolog Daniel Prokop. Z řad influencerů kampaň podpoří například Karel Kovář (Kovy), Anička Kadeřávková, Jitka Schneiderová, Andrea Havelková (Fallenka), Oskar Hes, Dva tátové a řada dalších osobností.
„V naší společnosti také vidíme pokusy ji polarizovat, a proto jsme se rozhodli udělat opak. Vybízet lidi ke komunitním setkáváním. Věříme, že je důležité před volbami i odpočinout a nabídnout bezpečné místo, kde si lidé mohou naslouchat, sdílet své názory a načerpat klid,“ doplňuje Stárek. Spolek proto pod svou záštitou nabídne také možnost uspořádat vlastní komunitní akce po celé republice. Pod názvem Connect, keep calm & vote vybízí mladé, aby zorganizovali akci pro místní komunitu. Mohou si vybrat z nabídky aktivit, nebo vymyslet svůj program. Součástí akce budou i antistresové míčky a konverzační kartičky, které usnadní dialog o volebních tématech a pomohou uvolnit napětí. Vyvrcholením pak den před volbami 2. října bude výzva Keep calm, která naopak vybízí ke klidu, podporuje vytvoření bezpečného prostředí pro setkání a rozhovory a zároveň připomíná význam klidného rozhodování.
Důležitou částí kampaně je podle spolku také projekt Volební kalkulačka pro mladé. Ta staví na klasické volební kalkulačce s tím, že otázky se nepřizpůsobují tomu, co chtějí kandidující subjekty, ale co zajímá voliče a voličky – v tomto případě mladé lidi. Kalkulačka je tak zaměřena na témata, která jsou prioritou pro Generaci Z, a zároveň s nimi mluví jejich jazykem. Vytvořena byla ve spolupráci s Volební kalkulačkou vyvinutou spolkem KohoVolit.eu.
Podnět k volbě klidu uvidí mladí voliči také na billboardech, dalších offline nosičích a nebude chybět ani merch. „GeneraceZ je velmi diverzifikovaná skupina, a proto jsme hledali různé cesty, jak ji oslovit,“ uzavírá Malcová.