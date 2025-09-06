Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Děsí vás pavouci? Skutečné nebezpečí číhá online, varuje slovenský Telekom

© Repro YT Telekom Slovakia

Hrozíte se při představě, že byste se měli dotknout pavouka? Opravdové nebezpečí ale číhá někde úplně jinde. Hlavním sdělením kampaně Nejnebezpečnější dotyk, kterou pro slovenský Telekom připravila agentura MUW Saatchi & Saatchi, je varování před neuváženými kliky na internetu.

V rámci nové služby Click Security totiž operátor nabízí ochranu před podvodnými stránkami. Ta zákazníky na podezřelé weby jednoduše nepustí a phishingové a scamové linky zablokuje.

Spot se odehrává v prostředí obchodu s chovatelskými potřebami. Zákazník vchází a jeho pozornost na první pohled upoutá exotický pavouk. Otevírá terárium a prstem se blíží k osminohému stvoření. Skutečně nebezpečná situace se ale celou dobu odehrává v pozadí, stranou pozornosti kamery i diváka.

Jak se pro slovenský web omédiách.com vyjádřil Adam Baška, Associate Creative Director MUW Saatchi & Saatchi, lidé v sobě často nosí iracionální a naučené strachy, zatímco skutečná nebezpečí, která na nás číhají v každodenních situacích, přehlížíme. Bojíme se žraloků, kteří statisticky usmrtí jen deset lidí ročně, ale vůbec nepřemýšlíme o malých komárech, kteří mají na svědomí až 725 000 úmrtí za stejné období. Právě tuto myšlenku chtěla agentura promítnout do spotu o online nástrahách, které na Slovensku řada lidí podceňuje.

Kampaň byla spuštěna v srpnu a je určená pro slovenský trh. Telekom na kampaň navazuje sérií vizuálů a téma rozvíjí i na sociálních sítích.

Vizitka kampaně

  • Klient: Slovak Telekom (Petra Novotná, Michal Mrnčo, Ivana Daučíková)
  • Creative Director: Jaroslav Vígh
  • Associate Creative Director: Adam Baška
  • Copywriter: Michaela Markusková, Sabina Lukáčová
  • Art Director: Veronika Holaňová, Tomáš Bánik
  • Unit Director: Tatiana Hrutková, Petra Barčáková
  • Account Manager: Zuzana Kormancová
  • Strategy Director: Kamil Charvát
  • Produkce: Protos
  • Režie: Marek Partyš
  • Kamera: Radim Střelka
  • CGI: Alien studio
  • Sound Design: Vladimír „Bajko“ Bajnoci
  • Hudba: Frankie Valli – Can’t Take My Eyes Off You
  • Mediální agentura: Wavemaker
Picture of Veronika Kejřová

Veronika Kejřová

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-36
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-36
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability
Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie
Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?

MAM Exkluzivně v časopise

Farzana Baduel
Komunita a lidé
Komunikace bez empatie a pokory ztrácí autenticitu
MAM_pics (42)
Analýzy a data
AI ve výzkumu přináší více času na lepší brief 
Pavel Vlček
Komunita a lidé
Česko je na světové mapě PR hodně vidět, hrajeme první ligu.
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ