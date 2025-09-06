Děsí vás pavouci? Skutečné nebezpečí číhá online, varuje slovenský Telekom

Hrozíte se při představě, že byste se měli dotknout pavouka? Opravdové nebezpečí ale číhá někde úplně jinde. Hlavním sdělením kampaně Nejnebezpečnější dotyk, kterou pro slovenský Telekom připravila agentura MUW Saatchi & Saatchi, je varování před neuváženými kliky na internetu.
V rámci nové služby Click Security totiž operátor nabízí ochranu před podvodnými stránkami. Ta zákazníky na podezřelé weby jednoduše nepustí a phishingové a scamové linky zablokuje.
Spot se odehrává v prostředí obchodu s chovatelskými potřebami. Zákazník vchází a jeho pozornost na první pohled upoutá exotický pavouk. Otevírá terárium a prstem se blíží k osminohému stvoření. Skutečně nebezpečná situace se ale celou dobu odehrává v pozadí, stranou pozornosti kamery i diváka.
Jak se pro slovenský web omédiách.com vyjádřil Adam Baška, Associate Creative Director MUW Saatchi & Saatchi, lidé v sobě často nosí iracionální a naučené strachy, zatímco skutečná nebezpečí, která na nás číhají v každodenních situacích, přehlížíme. Bojíme se žraloků, kteří statisticky usmrtí jen deset lidí ročně, ale vůbec nepřemýšlíme o malých komárech, kteří mají na svědomí až 725 000 úmrtí za stejné období. Právě tuto myšlenku chtěla agentura promítnout do spotu o online nástrahách, které na Slovensku řada lidí podceňuje.
Kampaň byla spuštěna v srpnu a je určená pro slovenský trh. Telekom na kampaň navazuje sérií vizuálů a téma rozvíjí i na sociálních sítích.
