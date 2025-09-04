Další kapitola kutilského příběhu: UNI HOBBY a MARK BBDO přinášejí nový TV spot

Nový TV spot „Japonky“ oslovuje domácí kutily při zvelebování interiéru. V rámci úspěšného konceptu „Rozumíme českým kutilům“ představuje UNI HOBBY novou televizní reklamu.
Tentokrát se značka zaměřuje na malování, interiérové barvy a vše s tím spojené. TV spot ukazuje, že i tato „běžná“ činnost může být plná zábavných momentů, které kutilové dobře znají.
„Původní nápad a koncept nás i naše zákazníky pořád baví, proto jsme ve spolupráci s agenturou připravili už čtvrté pokračování, tentokrát na téma malování. Překvapivě i v této oblasti je čeština krásně bohatá a rafinovaná, takže se diváci mají na co těšit,“ vysvětluje Kateřina Gebeltová, marketing manager UNI HOBBY.
„Opět se nám povedlo obsadit fantastické herce a navíc jsme natáčeli v legendárním zlínském ateliéru Karla Zemana. Co víc si přát. Výsledek je skvělý a těším se na další díly,“ dodává režisér Jarek Plouhar.
Vizitka kampaně:
- Kreativní agentura: MARK BBDO
- Značka: UNI HOBBY
- Klient: UNI HOBBY, a.s.
- Creative Director: Martin Mareš
- Copywriter: Vladislav Bureš
- Account Director: Šárka Zítová
- Account Manager: Marie Chintu
- Produkční agentura: IS Produkce
- Producer: David Polcar
- Režie: Jarek Plouhar
- Kamera: Tomáš Šťastný