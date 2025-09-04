Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Další kapitola kutilského příběhu: UNI HOBBY a MARK BBDO přinášejí nový TV spot

Nový TV spot „Japonky“ oslovuje domácí kutily při zvelebování interiéru. V rámci úspěšného konceptu „Rozumíme českým kutilům“ představuje UNI HOBBY novou televizní reklamu.

Tentokrát se značka zaměřuje na malování, interiérové barvy a vše s tím spojené. TV spot ukazuje, že i tato „běžná“ činnost může být plná zábavných momentů, které kutilové dobře znají.

„Původní nápad a koncept nás i naše zákazníky pořád baví, proto jsme ve spolupráci s agenturou připravili už čtvrté pokračování, tentokrát na téma malování. Překvapivě i v této oblasti je čeština krásně bohatá a rafinovaná, takže se diváci mají na co těšit,“ vysvětluje Kateřina Gebeltová, marketing manager UNI HOBBY.

„Opět se nám povedlo obsadit fantastické herce a navíc jsme natáčeli v legendárním zlínském ateliéru Karla Zemana. Co víc si přát. Výsledek je skvělý a těším se na další díly,“ dodává režisér Jarek Plouhar.

Vizitka kampaně:

  • Kreativní agentura: MARK BBDO
  • Značka: UNI HOBBY
  • Klient: UNI HOBBY, a.s.
  • Creative Director: Martin Mareš   
  • Copywriter: Vladislav Bureš
  • Account Director: Šárka Zítová
  • Account Manager: Marie Chintu
  • Produkční agentura: IS Produkce
  • Producer: David Polcar
  • Režie: Jarek Plouhar
  • Kamera: Tomáš Šťastný
Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-35
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-35
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie
Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?
AI overviews
Online a social
AI Overviews snižují návštěvnost webů. Experti na SEO radí, co s tím

MAM Exkluzivně v časopise

Lukács Csaba
Komunita a lidé
Cítím závan svobody jako v roce 1989, říká maďarský novinář Lukács Csaba
Jan Maxa
Média a trh
Jaké je nová strategie Prima+? Chceme jít i do kontroverzních věcí, říká její šéf
Veletrh
Akce a soutěže
Startuje veletržní sezona. Jak veletrhy fungují v rámci komunikace? 
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ