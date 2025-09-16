Chio zachraňuje cringe momenty v nové kompletně lokální kampani od Publicis Groupe

Kreativní agentura Saatchi & Saatchi Prague v úzké spolupráci s mediální divizí z agenturní skupiny Publicis Groupe připravila lokálně vytvořenou kampaň „Cringe? Crunch the moment“ pro značku Chio, spadající pod Intersnack. Středobodem kampaně jsou „cringe situace“ neboli trapné momenty, které mají přiblížit Chio mladší cílové skupině.
Lokální kampaň, která zahrnuje mediální plánování a strategii, kreativu, kompletní produkci, spolupráci s influencery a aktivaci na sociálních platformách, tak podle agentury doplňuje globální nadlinkový koncept značky. „Z této lokální kampaně máme velkou radost, je to hravé a ze života, a věříme, že mnoha lidem se tím vybaví jejich vlastní cringe zážitky,” říká Helena Veselá, Marketing Manager v Intersnack CZ&SK.
„Přistupujeme k této kampani v duchu „digital first“ s maximalizací zásahu, tedy že musí fungovat primárně na sociálních sítích a na digitálních formátech tak, aby zasáhla a zaujala mladší cílovou skupinu. I proto je hvězdou našich spotů Chio face,” doplňuje Barbora Pachtová, Brand Manager pro mezinárodní brandy v Intersnack CZ&SK, která pod pojmem Chio face zdůrazňuje obličej v tortillové chipse.
„Kampaň ukazuje, že když naše kreativní a mediální týmy z celé Publicis Groupe spolupracují od samého začátku, vznikne koncept, který baví a zároveň funguje v digitálním prostředí. Cringe momenty zažívá každý, a právě schopnost přijmout je s nadhledem je insight, který silně rezonuje s mladší cílovou skupinou,” vysvětluje Barbora Proroková, Senior Account Manager v Saatchi & Saatchi Prague.
„Cringe? Crunch the moment“ kampaň bude k vidění na sociálních sítích YouTube, TikTok a Instagram, na Spotify a v gamingovém prostředí. Zároveň využije také filtr na Snapchatu, který obličej fanoušků promění v Chio Face. Reklamní spoty a další vizuální prvky poběží ve dvou fázích, a to od 15. září do prosince a poté od ledna do března příštího roku.
V rámci kampaně využívá Chio spolupráci s influencerem Stejkem, vlastním jménem Jakub Steklý, který působí zejména na platformě YouTube. Spolupráci s ním na sociálních sítích doplní i unikátní Cringe Releaser, o který budou moci lidé soutěžit. Jedná se o klíčenku, která by měla jedním stiskem spustit fingovaný hovor a vysvobodit tak svého majitele z jakékoliv trapné chvíle. „Chtěli jsme přinést něco, co lidem udělá radost a zároveň ukáže, že Chio se nebojí odvážných a originálních nápadů. Cringe Releaser je malý gadget, ale přináší přesně ten moment překvapení a hravosti, který si lidé budou pamatovat,“ dodává Proroková.
Vizitka kampaně
- Account Director: Zoran Boškovič, Saatchi & Saatchi Prague
- Senior Account Manager: Barbora Proroková, Saatchi & Saatchi Prague
- Production: Roar Production
- Režie: Jarek Plouhar
- Copywriter: Jan Peroutka, Saatchi & Saatchi Prague
- Art Director: Joanna Santarius, Saatchi & Saatchi Prague
- Associate Creative Director: Jakub Havlík, Saatchi & Saatchi Prague
- Strategie: Soňa Procházková, Publicis Groupe
- Social Media: Klára Chalupecká a Karolína Patíková, Publicis Groupe
- Influencer Marketing: Adéla Vašíčková, Kristýna Svobodová, Publicis Groupe a agentura Subscribe
- Media Consultant: Karel Trsek, Jan Lečbych, Publicis Groupe
- Média: RTB, sociální sítě (TikTok, Instagram, Snapchat), Spotify, YouTube a gaming
- Trvání kampaně: září až prosinec 2025 a leden až březen 2026