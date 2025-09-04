Český svaz cyklistiky představuje náborovou kampaň pod názvem Jízda začíná

Radost z jízdy, komunita, ale i otevřené tréninky po celý měsíc. Český svaz cyklistiky spustil novou kampaň, která láká na cyklistické tréninky, interaktivní mapu jednotlivých oddílů nebo možnost seznámení se s trenéry.
Sednout na kolo, zažít radost z pohybu a najít partu, se kterou bude zábava. To je hlavní myšlenka nové kampaně Jízda začíná, kterou od září spouští Český svaz cyklistiky. Projektem cílí na všechny, kdo chtějí objevit cyklistiku nejen jako volnočasovou aktivitu, ale i jako sport s širokou základnou a dlouhou tradicí v České republice.
„Naším cílem je ukázat cyklistiku nejen jako sport, který přináší radost z pohybu, ale i jako prostředí, kde děti mohou najít nové kamarády, zažít dobrodružství a postupně se rozvíjet. Cyklistika je u nás velmi provozovaným sportem, ale častokrát děti ani rodiče nenapadne, že se jí lze věnovat pravidelně a organizovaně. Na to bychom rádi novou kampaní upozornili a tento narativ změnili,“ říká David Průša, prezident Českého svazu cyklistiky.
Kampaň není pouze komunikační, ale má přesah i do reálného světa. V průběhu září se totiž budou napříč republikou konat otevřené cyklistické tréninky, kde si zájemci mohou vyzkoušet různé cyklistické disciplíny, potkat zkušené trenéry nebo získat první sportovní zážitky v cyklistickém kolektivu.
„Za tímto účelem jsme na webu kampaně www.jizdazacina.cz spustili interaktivní mapu oddílů, kde si případní zájemci mohou najít klub nejbližší jejich bydlišti a navštívit některý z tréninků,“ dodává Průša.
Veškeré informace o kampani jsou dostupné na webu www.jizdazacina.cz, kde návštěvníci kromě mapy oddílů po celé ČR najdou také přehled a soupis jednotlivých cyklistických disciplín a třeba i blog se zajímavými tipy a radami – od výběru kola pro děti přes správné nastavení posedu až po inspiraci, jak děti motivovat ke sportu.
Projekt Jízda začíná vzniká za podpory partnerů ŠKODA a Sazka, kteří mládežnický sport v České republice dlouhodobě podporují.
„Škoda má k cyklistice blízko nejen díky své historii, ale i díky mnohaleté podpoře tohoto sportu. Jsme rádi, že můžeme stát u projektu, který otevírá cyklistiku novým generacím a motivuje je k aktivnímu životnímu stylu,“ říká Kateřina Cermanová Smolová, která má ve společnosti Škoda Auto Česká republika na starosti sponzoring.
„Stojíme o to, aby se cyklistika v Česku rozvíjela napříč všemi úrovněmi. Čím více členů bude mít, tím širší základnu získá a tím větší je šance objevovat nové talenty,“ doplňuje Dominika Němcová, vedoucí sponzoringu ve společnosti Sazka