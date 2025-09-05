Zadavatelé a značky
Bohém z Krušovic usedá ke kulatému stolu a stává se spojencem druhé řady Zrádců

© Bohém z Krušovic

Druhá řada televizní detektivní hry Zrádci navázala partnerství s ležákem Bohém z Krušovic. Symbolicky tak propojuje hrad Křivoklát, kde se děj hry odehrává, s místním krušovickým pivovarem.

Hrad Křivoklát, hlavní dějiště Zrádců, i pivovar Krušovice, odkud pochází Bohém, patří ke stejné křivoklátské domovině. Pivovar byl totiž součástí křivoklátského panství už v 16. století. Krušovický Bohém se tak podle firmy symbolicky vrací na své území a usedá do míst, odkud vzešel, v roli hostitele hry.

„Bohém z Krušovic představuje elegána s nadhledem, smyslem pro humor, ale i dávkou kuráže, kterou projevují i samotní účastníci show Zrádci. Chtěli jsme, aby bohémské partnerství bylo přirozenou součástí příběhu, nikoli jen dodatkem, což se i díky obsahové spolupráci s tvůrci pořadu skvěle vydařilo,“ uvádí Ivana Nová, brand manažerka značky Krušovice.

Partnerství se odráží i v samotném zpracování sponzorského spotu, který se odehrává na samotném hradě přímo v místnosti, kde Zrádci rozhodují o „vraždách“. „Sponzorský spot je tak přímo propojen nejen s hrou samotnou, ale i se značkou prémiového ležáku Bohém. Dlouhodobě se snažíme budovat obraz značky konzistentně, ale vždy s nadhledem a lehkostí, jež k bohémství patří,“ uvádí Pavel Vácha, senior brand manažer značky Krušovice.

Vedle sponzorského spotu z dílny kreativní agentury FLO ve spolupráci s produkcí Blue Hour Cult se Krušovický Bohém objeví také v tematicky zakomponovaném product placementu napříč show. Partnerství se navíc rozšíří do dalších formátů, především na sociálních sítích, které budou přirozenou součástí druhé řady Zrádců a přenesou zážitek fanoušků i mimo televizní obrazovku. Kampaň budou navíc provázet soutěže o merch Zrádců a produkty Bohém.

Vizitka kampaně

  • Klient: Krušovice Bohém (Pavel Vácha, Ivana Nová, Markéta Jirků)
  • Kreativní agentura: FLO (Petr Kroupa, Václav Krejčí, Tomáš Urbánek)
  • Produkce: Blue Hour Cult (David Stachura, Bekim Hoti, Lukáš Škoda)
  • Mediální agentura: Dentsu (Jan Rada, Jiří Mangl, Kateřina Laštůvková)
  • PR: Ogilvy (Tereza Raidová, Martina Vokrouhlíková, Kalina Slavova)
