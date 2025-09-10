Bauhaus pokračuje v kampani Nešikovný manžel. Vojta Kotek v ní ztvární Ferdu Mravence

Síť odborných center Bauhaus pokračuje s kampaní Nešikovný manžel, ve které se Vojta Kotek skrze fantazii mění ve Ferdu Mravence. Jeho manželka pak v Berušku a prodavač v Brouka Pytlíka. Spuštěná je od 8. září.
V pondělí odstartovaná kampaň ukazuje na fakt, že i v pohádkových kulisách platí claim Pro práce všeho druhu je tu BAUHAUS. „Kampaní chceme s nadsázkou připomenout, že u nás se dá najít opravdu všechno – od stavebního materiálu přes nářadí až po služby, které usnadní projekty doma, na zahradě i v interiéru,“ komentuje kampaň Jindřich Hovorka, vedoucí marketingu společnosti Bauhaus.
„Tentokrát jsme k tomu přizvali Čechům dobře známé a oblíbené hrdiny ze světa Ferdy Mravence. A jak už je u nás zvykem, nechybí humor, nadhled ani lehká sebeironie, kterou naši zákazníci oceňují,“ doplňuje.
Studiová část kampaně se natáčela na Barrandově, v ateliéru číslo 1. Ten brzy oslaví 100 let a za tu dobu hostil nespočet ikon českého filmu – Adinu Mandlovou, Oldřicha Nového nebo režiséra Martina Friče. Teď se do jeho kulis přenesl i svět Ferdy Mravence.
Vojtu Kotka v roli Ferdy Mravence uvidí diváci na televizních obrazovkách během září a října, a to v několika formátech. Kromě hlavního třicetisekundového spotu a desetisekundových reminderů se na kanálech Nova a Prima Group, ale i na ČT a Oneplay objeví také sponzorské vzkazy nebo injektáže, vše doplní využití HbbTV formátu.
V online kampani je doplní také dvacetisekundové spoty a šestisekundové bumpery, bannery, interaktivní brandingové formáty nebo online audio. Zároveň také vizuály v rámci OOH kampaně napříč republikou, zpracování v printu nebo radiové spoty. Pro pokračování kampaně byl do nové aranže upraven také akustický branding vycházející ze songu Our House od skupiny Madness.
Režie se stejně jako u předešlých spotů ujal Vojta Kotek, kreativního zpracování Ondřej Hübl, Viktor Říha a Tomáš Vápeník z agentury Jinej Gang. Autorem fotografií je Miro Minarovych.