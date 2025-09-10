Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Bauhaus pokračuje v kampani Nešikovný manžel. Vojta Kotek v ní ztvární Ferdu Mravence

© Reprofoto YT Bauhaus

Síť odborných center Bauhaus pokračuje s kampaní Nešikovný manžel, ve které se Vojta Kotek skrze fantazii mění ve Ferdu Mravence. Jeho manželka pak v Berušku a prodavač v Brouka Pytlíka. Spuštěná je od 8. září.

V pondělí odstartovaná kampaň ukazuje na fakt, že i v pohádkových kulisách platí claim Pro práce všeho druhu je tu BAUHAUS. „Kampaní chceme s nadsázkou připomenout, že u nás se dá najít opravdu všechno – od stavebního materiálu přes nářadí až po služby, které usnadní projekty doma, na zahradě i v interiéru,“ komentuje kampaň Jindřich Hovorka, vedoucí marketingu společnosti Bauhaus.

„Tentokrát jsme k tomu přizvali Čechům dobře známé a oblíbené hrdiny ze světa Ferdy Mravence. A jak už je u nás zvykem, nechybí humor, nadhled ani lehká sebeironie, kterou naši zákazníci oceňují,“ doplňuje.

Studiová část kampaně se natáčela na Barrandově, v ateliéru číslo 1. Ten brzy oslaví 100 let a za tu dobu hostil nespočet ikon českého filmu – Adinu Mandlovou, Oldřicha Nového nebo režiséra Martina Friče. Teď se do jeho kulis přenesl i svět Ferdy Mravence.

Vojtu Kotka v roli Ferdy Mravence uvidí diváci na televizních obrazovkách během září a října, a to v několika formátech. Kromě hlavního třicetisekundového spotu a desetisekundových reminderů se na kanálech Nova a Prima Group, ale i na ČT a Oneplay objeví také sponzorské vzkazy nebo injektáže, vše doplní využití HbbTV formátu.

V online kampani je doplní také dvacetisekundové spoty a šestisekundové bumpery, bannery, interaktivní brandingové formáty nebo online audio. Zároveň také vizuály v rámci OOH kampaně napříč republikou, zpracování v printu nebo radiové spoty. Pro pokračování kampaně byl do nové aranže upraven také akustický branding vycházející ze songu Our House od skupiny Madness.

Režie se stejně jako u předešlých spotů ujal Vojta Kotek, kreativního zpracování Ondřej Hübl, Viktor Říha a Tomáš Vápeník z agentury Jinej Gang. Autorem fotografií je Miro Minarovych.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-36
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-36
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability
Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie
Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?

MAM Exkluzivně v časopise

Farzana Baduel
Komunita a lidé
Komunikace bez empatie a pokory ztrácí autenticitu
MAM_pics (42)
Analýzy a data
AI ve výzkumu přináší více času na lepší brief 
Pavel Vlček
Komunita a lidé
Česko je na světové mapě PR hodně vidět, hrajeme první ligu.
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ