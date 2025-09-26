Bába pod kořenem v kampani Spolu

Paní Zdena, kterou proslavila poněkud bizarní reportáž v Televizních novinách, je fenoménem českého internetu. Žena, která kdysi uvízla pod kořenem a strávila zde celou noc, se nyní objevila v politické kampani “Česko bez bizáru”, za níž stojí mladí politici a aktivisté z koalice Spolu.
“Nechceme dopadnout jako Slovensko, kde se demokracie sotva drží nad vodou. Chceme být i dál součástí Evropy, žádná otočka na Dálný východ. Politici mají řešit věci, na kterých nám fakt záleží – bydlení, bezpečnost, klima, školství a další. Ne se snažit stupidně vtírat a hrát si na influencery,” uvádějí autoři kampaně určené pro mladé voliče na webových stránkách iniciativy.
“Byl to bizár, ale v televizi je bizár v naprostý pohodě. Horší je, když se bizár dostane i do politiky,” říká populární aktérka ke své minulosti ve spotu určeném pro sociální sítě.