Až mě přečteš, prodej mě. Drzý vzkaz Knihobotu se objevil před největšími knihkupectvími v Česku

Před více než dvacítkou největších českých knihkupectví se ve středu ráno objevil na chodnících nápis: „Až mě přečteš, prodej mě na Knihobot.cz.“ Největší český knižní secondhand tím chtěl upozornit na přehlcený knižní trh a způsob, jak podle Knihobotu problému předcházet.

Před dvaadvaceti knihkupectvími napříč Českem se objevila pobídka k prodeji přečtených knih. Stojí za ní největší český knižní secondhand Knihobot, který chce čtenáře upozornit na to, že cesta knihy nemusí končit jen jejím přečtením a uložením do knihovny.

Pro svou výzvu si vybral chodníky před knihkupectvími Luxor, Knihy Dobrovský, Kosmas a Kanzelsberger v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Pardubicích, Hradci Králové, Českých Budějovicích a dalších okresních městech. Volba knihkupectví podle Knihomatu není náhodná. Žádná ze zmiňovaných firem totiž nemá program pro vracení knih do oběhu. 

„Naším cílem je pobídnout čtenáře k tomu, aby knihy, které si nakoupí a přečtou, zbytečně doma nehromadili a poslali je dál. K většině knih už se nikdy nevracíme a je škoda, aby ležely ladem na policích, když mohou udělat radost dalším čtenářům. Navíc v době, kdy řešíme omezené přírodní zdroje a udržitelnost, je na místě lidem ukázat možnosti, které mohou přispět k ekologickému chování,“ vysvětluje motivaci celé akce Žaneta Kratochvílová, marketingová manažerka Knihobotu.

Tisíce vydaných knih končí ve výprodejích

Přestože Knihobot otevřeně přiznává, že bez nových knížek se secondhandový trh logicky neobejde, upozorňuje na český paradox. Každý rok se v Česku totiž vydá na 13 tisíc titulů v tisícových nákladech, čímž v přepočtu na velikost trhu předčíme daleko větší evropské země. Řada knih ale končí ve výprodejích za pár korun a je de facto neprodejná.

„Mnohé tituly vychází v obrovských nákladech, podporovány intenzivním marketingem. Když boom opadne, leží na skladech. Kdyby si je lidé rovnou protočili mezi sebou, stačilo by jich vydat daleko menší množství,“ komentuje Žaneta Kratochvílová a dodává: „Někdy je potřeba, aby změna vyšla odspodu. Když začnou lidé dávat přednost secondhandu, budou knihy posílat dál a kupovat je z druhé ruky, je možné trh postupně proměnit.“

Zatímco dříve byly knihy z druhé ruky především pro fajnšmekry a sběratele, kteří je lovili v antikvariátech, letos už se podle Knihobotu vrátily do oběhu 3 miliony knížek. Podle Žanety Kratochvílové jde jen o to, dát lidem příležitost a co nejvíce jim cestu k posílání knih dalším čtenářům ulehčit. Dodává také, že proto Knihobot nabízí osobní vyzvednutí knih zdarma a zařízení celého procesu prodeje od nafocení a nacenění přes vystavení knihy na e-shopu až po odeslání zásilky novému zájemci. 

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM Téma čísla

Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability
Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie

MAM Exkluzivně v časopise

Nejnebezpěčnější dotyk
Média a trh
Roztomilý pavouk vs. nebezpečný klik 
Novináři pod palbou
Média a trh
Novináři pod palbou. Třetina čelí agresi, pomoci má nová platforma
Mark Gray
Komunita a lidé
Komunikace EU začíná u lidí, ne v Bruselu
MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
