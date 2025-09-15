Zadavatelé a značky
ASMR s Chilli: Influencerka natáčí videa o vaření v přírodě ve spolupráci s 4camping

© 4camping

Kuchařka a influencerka Chilli Ta a největší český outdoor e-shop 4camping spojili své světy v projektu, který propojuje kulinářské umění s přírodou. Výstupem jsou videa beze slov, na kterých Chilli Ta připravuje pokrmy na ohni.

Ve videích Chilli Ta vaří na ohni za doprovodu zvuků okolní přírody. Záměrem je podle autorů projektu ukázat jednoduché recepty v prostředí lesa bez komentáře a bez přítomnosti sociálních sítí. „V dnešní uspěchané době sociálních sítích a levného dopaminu je podle mě potřeba si naordinovat přírodu a ticho,” komentuje projekt Chilli Ta.

Společnost 4camping k projektu připojuje základní kempingové vybavení. „Krásné jídlo, v krásném prostředí a trocha potřebného klidu jako další inspirace, proč se vydat ven,” komentuje projekt šéf marketingu 4camping Zbyšek Pochylý.

„Člověk v ruchu každodenních povinností řeší většinou urgentní věci, ale nemá čas na důležité: kam spěju, jsem spokojená, co mi dává smysl? Na to je potřeba mysli upustit páru. To, co pohání moji kreativitu, je schopnost se nudit,” uzavírá Chilli.

