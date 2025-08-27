Zadavatelé a značky
Zalando představuje Umu Thurman a PinkPantheress v kinematografickém pojetí módy

Kampaň značky Zalando s Umou Thurman

© Repro YT - Zalando

Zalando spouští kampaň podzim/zima 2025 s držitelkou Zlatého glóbu, herečkou Umou Thurman, a multiplatinovou umělkyní a producentkou PinkPantheress.

Na základě rozvoje konceptu Zalanda „Co si vezmu na sebe?“ proměňuje kampaň tuto známou každodenní otázku stylu v příležitost – zve zákazníky k tomu, aby objevovali a vyjadřovali svůj styl podle vlastních pravidel. Namísto striktního následování trendů přetváří Zalando oblékání v osvobozující vyjádření kreativity.

V prostředí rušné atmosféry farmářského trhu představuje kampaň dvojníky jako hravý vizuální prvek. Když Uma Thurman prochází stánky s čerstvými produkty a vintage poklady, setkává se s překvapivými odrazy sebe sama, čímž oslavuje myšlenku, že inspirace přichází odkudkoliv a od kohokoli.

PinkPantheress přináší svůj charakteristický styl a spontánnost, čímž odráží poselství kampaně, které oslavuje identitu, experimentování a sebevědomí.

„Potěšilo mě, že jsem mohla být součástí této kampaně,“ říká Uma Thurman. „Bylo v ní něco hravého a nečekaného – zasazeného do krásy Portugalska, které se málem stalo dalším charakterem příběhu.“

PinkPantheress dodává: „S hudbou a módou experimentuji stejným způsobem – zkouším věci, míchám vlivy a sleduji, co funguje. Tahle kampaň je právě o svobodě hrát si a být sám sebou.“

Pod vedením uznávaného stylisty Pau Avia, zachycena objektivem Lukase Wassmanna a zasazena do filmu režisérskou dvojicí Bradley & Pablo, spojuje kampaň energii high-fashion s filmovým vyprávěním a humorem. Od výrazných proporcí přes bohaté textury až po sebevědomé vrstvení inspiruje kolekce AW25 k projevu radosti, sebedůvěry a kreativního sebevyjádření při každodenním rozhodování při oblékání.

Na povzbuzení tohoto ducha kreativity navíc kampaň vyzdvihuje Boards na Zalando – novou funkci, která je nyní dostupná na všech trzích. Tyto vizuální nástěnky inspirací umožňují zákazníkům objevovat, shromažďovat a organizovat nápady na základě jejich osobního stylu. Od tematických výběrů, jako třeba „Farmářský trh“ nebo „Burgundy potěšení“, až po uživatelsky sestavené looky vhodné například na tréninky, usnadňují Boards přeměnu inspirace v realitu.

Sara Spännar, VP Brand & Creative v Zalandu říká: „V Zalandu věříme, že volba toho, co si vezmete na sebe, by měla být posilující, nikoli stresující. Tato sezóna je o připomenutí zákazníkům, že inspirace je všude – v barvách, texturách i v lidech kolem nás. Byla to skutečná radost vidět, jak Uma Thurman i PinkPantheress vnášejí své osobní kouzlo do celého natáčení. Z výsledku jsme nadšení.“

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

