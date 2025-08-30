Uber veze v nové kampani emoce: Neprošvihněte, co už se nevrátí

Globální kampaň značky Uber s názvem „On Our Way“, která měla premiéru během zahajovacího ceremoniálu olympijských her v roce 2024, se dočkala pokračování. Nová kapitola staví na silných emocích a sdělení, že Uber je tu pro vás, abyste tu vy mohli být pro ty, na kterých vám nejvíce záleží.
Ústředním prvkem kampaně je 60vteřinový spot, který se objeví v kinech, na venkovních obrazovkách i v online prostředí. Kreativu i produkci si tentokrát zajistil interní tým Uberu. Nová kapitola kampaně „On Our Way“ byla spuštěna v USA v srpnu 2025.
Přes výmluvy k pozitivním okamžikům
Kampaň využívá jednoduchý, ale působivý vizuální mechanismus: Animovaný vůz Uber přeškrtává běžná nesplněná přání a proměňuje je v pozitivní tvrzení. Z „přál bych si, abych tam byl“ se stává „byl jsem tam“. Sdělení je jasné: Bez Uberu možná ušetříte pár korun za taxi nebo donášku. Ale stojí vám to za to, abyste promeškali okamžiky, které se už nikdy nebudou opakovat?
Od promocí po snídaně s dědečkem
Kampaň zobrazuje nejen velké životní momenty, jako je promoce, ale i zdánlivě obyčejné chvíle, s nimiž se může ztotožnit každý divák – například snídani s dědečkem. Uber se tak v kampani profiluje jako značka, která pomáhá překonávat překážky.