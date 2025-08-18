Slevy v McDonald’s, Burger Kingu i Tescu. Foodora představuje první velkou kampaň pro předplatitele

Platforma foodora přichází s vůbec první plošnou kampaní zaměřenou výhradně na předplatitele věrnostního programu foodora PRO.
Od 18. do 31. srpna budou mít přístup k výrazným slevám a speciálním nabídkám u vybraných partnerů. Akce pod názvem PRO týdny cílí nejen na podporu zákaznické loajality, ale také na zvýšení objednávek u partnerských podniků během letního období.
Kampaň reflektuje dlouhodobou snahu foodory nabídnout svým uživatelům větší hodnotu při každodenním objednávání. Zároveň posiluje spolupráci s vybranými restauracemi a retail partnery, kterým během léta přivádí vyšší návštěvnost a tržby. „PRO týdny jsou skvělým příkladem win-win situace – zákazník ušetří a podniky získají víc objednávek,“ popisuje šéf české foodory Adam Kolesa.
Kolik zákazníci skutečně ušetří?
Mezi nejatraktivnější nabídky letošních PRO týdnů patří například sleva na vybraná McMenu u McDonald’s, včetně populárních položek jako Big Mac, McRoyal nebo McChicken. Bageterie Boulevard láká na slevu u wrapových a bagetových menu, zatímco Burger King nabízí slevu na tři hlavní menu: Crispy Chicken, Crispy Pocket a Steakhouse.
Zákazníci mohou ušetřit také na nákupech potravin. Ve foodora MARKET zlevnily vybrané produkty pro předplatitele až o polovinu. Do kampaně se zapojili i obchody jako Globus a Tesco, kde mohou zákazníci získat až 100 kč z nákupu přes foodoru zpět.
„PRO týdny jsou ukázkou toho, jak může věrnostní program efektivně kombinovat výhody pro zákazníky s obchodními cíli značky. Podporujeme frekvenci objednávek, zvyšujeme hodnotu košíku a přivádíme zákazníky i k novým partnerům na platformě,“ komentuje Adam Kolesa.