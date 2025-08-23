Zadavatelé a značky
Skechers sází na humor: zombie v nové kampani objevují „děsivě rychlé“ tenisky

© Youtube - Skechers

I z nemotorných zombíků se se správnou obuví mohou stát sprinteři. Zvlášť když k obouvání nepotřebují ruce. Nová kampaň značky Skechers s názvem „Scary fast“ baví internet.

Parta teenagerů možná skupině zombies uteče, ale jen do chvíle, než nemrtví narazí na prodejnu populární americké obuvní značky. Nový model bežecké obuvi Skechers Aero Burst se totiž vyznačuje inovativním aerodynamickým designem. A co víc, boty si pohodlně nazujete i bez použití rukou. Značka tak vtipnou formou komunikuje jednoduché sdělení – se Skechers budete děsivě rychlí.

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

