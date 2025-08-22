Radegast na Slovensku vzdává hold tatranským nosičům

Ve slovenské kampani od agentury Story TLRS značka Radegast nejen upozorňuje na unikátní povolání tatranských nosičů, ale zároveň chce reálně pomoci jejich komunitě.
Až do konce září 2025 běží Vysokohorká výzva, kterou spustil Radegast spolu s agenturou Story TLRS. Profiluje se jako projekt se skutečným přesahem do života, který chce upozornit na fyzicky i mentálně náročnou profesi tatranských nosičů, posledních profesionálů svého druhu v Evropě.
Iniciativa je komunikována na sociálních sítích Meta, YouTube a prostřednictvím printové reklamy ve vybraných magazínech. Její těžiště však zůstává ve Vysokých Tatrách. Výzva aktivuje přímo turisty, kteří se během letních měsíců vydají do Tater. Mohou se přes web zaregistrovat do výzvy a sbírat kilometry přes aplikaci Strava na vybraných nosičských trasách.
Jejich námaha se přetaví do finanční pomoci pro komunitu horských nosičů: za každý překonaný kilometr přispívá Radegast konkrétní částkou, která bude po ukončení kampaně předána právě této komunitě.
„Chtěli jsme vytvořit kampaň, která nebude jen hezky vypadat na sítích, ale která se opravdu dotkne lidí – jak těch v horách, tak těch, kteří chtějí zažít něco skutečného,“ říká Barbora Ivánová, kreativní ředitelka agentury Story TLRS.
„Radegast je značka, která si zaslouží být spojována s odvahou a úctou k tvrdé práci – a přesně to nosiči představují,“ dodává Ivánová.
Úvodní event proběhl přímo na Hrebienku ve Vysokých Tatrách, kde vyrostla pyramida ze 150 sudů piva Radegast. Jejím cílem bylo ukázat veřejnosti, kolik břemen nosiči v průběhu roku vynesou na horské chaty. Instalace se tak stala nejen vizuálně výrazným prvkem, ale i symbolem síly a respektu k tomuto povolání.
Na místě se kromě profesionálních nosičů objevili také influenceři a veřejně známé osobnosti jako Sandra z Dejepis Inak, Daniel Minich nebo Šimon Snopek, kteří mohli nosičskou zkušenost zažít na vlastní kůži včetně přenášení zátěže pod dohledem skutečných nosičů.
