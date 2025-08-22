Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Radegast na Slovensku vzdává hold tatranským nosičům

© Radegast

Ve slovenské kampani od agentury Story TLRS značka Radegast nejen upozorňuje na unikátní povolání tatranských nosičů, ale zároveň chce reálně pomoci jejich komunitě.

Až do konce září 2025 běží Vysokohorká výzva, kterou spustil Radegast spolu s agenturou Story TLRS. Profiluje se jako projekt se skutečným přesahem do života, který chce upozornit na fyzicky i mentálně náročnou profesi tatranských nosičů, posledních profesionálů svého druhu v Evropě.

Iniciativa je komunikována na sociálních sítích Meta, YouTube a prostřednictvím printové reklamy ve vybraných magazínech. Její těžiště však zůstává ve Vysokých Tatrách. Výzva aktivuje přímo turisty, kteří se během letních měsíců vydají do Tater. Mohou se přes web zaregistrovat do výzvy a sbírat kilometry přes aplikaci Strava na vybraných nosičských trasách.

Jejich námaha se přetaví do finanční pomoci pro komunitu horských nosičů: za každý překonaný kilometr přispívá Radegast konkrétní částkou, která bude po ukončení kampaně předána právě této komunitě.

„Chtěli jsme vytvořit kampaň, která nebude jen hezky vypadat na sítích, ale která se opravdu dotkne lidí – jak těch v horách, tak těch, kteří chtějí zažít něco skutečného,“ říká Barbora Ivánová, kreativní ředitelka agentury Story TLRS.

„Radegast je značka, která si zaslouží být spojována s odvahou a úctou k tvrdé práci – a přesně to nosiči představují,“ dodává Ivánová.

Úvodní event proběhl přímo na Hrebienku ve Vysokých Tatrách, kde vyrostla pyramida ze 150 sudů piva Radegast. Jejím cílem bylo ukázat veřejnosti, kolik břemen nosiči v průběhu roku vynesou na horské chaty. Instalace se tak stala nejen vizuálně výrazným prvkem, ale i symbolem síly a respektu k tomuto povolání.

Na místě se kromě profesionálních nosičů objevili také influenceři a veřejně známé osobnosti jako Sandra z Dejepis Inak, Daniel Minich nebo Šimon Snopek, kteří mohli nosičskou zkušenost zažít na vlastní kůži včetně přenášení zátěže pod dohledem skutečných nosičů.

Vizitka kampaně
Zadavatel: Radegast – Plzeňský Prazdroj
Kreativní agentura: Story TLRS
Eventová agentura: Berger.bros
PR agentura: Casual
Account director: Denisa Kadaňová
Creative director: Barbora Ivánová
Influencer Leader: Karolína Křtěnová
Account manager: Simona Samková
Senior copywriter: Lukáš Honz, Maroš Hamorský
Graphic designer: Marek Hvolka, Artiom Pituscan
Influencer manager: Ondřej Brunclík, Michaela Mošťková

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-33
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-33
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

AI overviews
Online a social
AI Overviews snižují návštěvnost webů. Experti na SEO radí, co s tím
Orea
Kreativita a kampaně
AI reklamy: od okrajového experimentu k plnohodnotnému nástroji
šachy
Zadavatelé a značky
Výkon už značkám nestačí. Jak sportovci čelí nástupu influencer marketingu?

MAM Exkluzivně v časopise

Vít Rýznar
Kreativita a kampaně
„Chceme kultivovat vizuální kulturu v Česku,“ říká Vít Rýznar z Bloomfield Brand Studia
Thomas Ingenlath
Zadavatelé a značky
Thomas Ingenlath: komunikace a práce s médii pomáhá budovat brand moderním způsobem
Eko-kom
Kreativita a kampaně
MAM Souboj spotů: když záleží víc na sdělení než na značce
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

tipsport_sinHL
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
tipsport_sinHL
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ