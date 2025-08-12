Puella vstupuje na televizní obrazovky s AI spotem od kreativního studia Boldie

Kreativní studio Boldie připravilo letní kampaňovou komunikaci oblíbených parfémů na praní Puella. Puella je česko-slovenský fenomén domácí parfumerie, který pod vedením mladého zakladatele Martina Švenka během pěti let expandoval do deseti zemí a s obratem kolem půl miliardy korun patří k nejrychleji rostoucím značkám domácí péče v Evropě.
Hlavním pilířem kampaně je televizní spot, který je celý realizován v digitálním prostředí za využití umělé inteligence. Jeho výsledná podoba, od vizuálu přes zvukovou složku až po voiceover, vznikla kombinací více než dvanácti specializovaných nástrojů. O finální efekty, včetně výrazných 3D a VFX prvků, se postaral Štěpán Šimek. Na režijním uchopení spolupracoval David Stachura, přičemž celý proces zahrnoval i digitální simulaci kamerových pohybů, technických specifikací a lokačních zkoušek.
„V Boldie budujeme vlastní přístup k práci s AI už víc než rok a půl. Spolu s režiséry, kameramany i střihači hledáme způsoby, jak AI zapojit tak, aby výsledek působil uvěřitelně a zůstal věrný filmovému jazyku. Řemeslo je pro nás pořád zásadní. AI nevnímáme jako hrozbu ani výzvu – bereme ji jako samozřejmou součást dnešní tvorby. Všechno ostatní je otázka přístupu. Naší ambicí je představit novou divizi zaměřenou na komunikaci nové generace a přivítáme v týmu nové talenty,“ říká kreativní ředitel Zdeněk Šemro.
Kreativní ředitel Zdeněk Šemro zdůrazňuje, že klíčovou roli sehrála právě postprodukce, bez níž by výsledek nedosáhl požadované kvality. Právě ta podle něj zajišťuje, že i při použití umělé inteligence zůstává zachován silný lidský faktor.
„Kampaňový koncept, včetně scénáře, produkce hlavního spotu i dalších formátů, vznikl během tří týdnů od zadání klienta. Mám radost, že jsme díky našemu AI produkčnímu zázemí dokázali pro značku Puella připravit silnou letní aktivaci. Zejména proto, že u značek určité velikosti není výjimkou potřeba rychlého, kvalitního a zároveň nákladově efektivního řešení. A to při zachování vysokého objemu výstupů a jasného sdělení, které v průběhu roku komunikují napříč médii,“ říká ředitelka agentury Zuzana Procházková.
Kampaň běží od 18. 7. 2025 na televizních obrazovkách, v online prostředí a na outdoorových plochách v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.
Jedná se o první spolupráci kreativního studia Boldie a mediální agentury Serious Media, která propojuje strategicko-mediální přístup s rychlou a vizuálně výraznou exekucí. Koncepční spolupráce obou agentur funguje na bázi vzájemných synergií, znalosti kontextu současných potřeb značek a schopnosti rychle reagovat díky efektivnímu využití technologií.