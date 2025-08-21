Polovina mužů poslala dick pic, Manscaped má lepší nápad

Značka Manscaped, známá původně hlavně zastřihovači pro intimní partie, otevírá v kampani žhavé téma. Cílem je podpořit uvedení rozšířené produktové řady, zahrnující produkty pro péči o obličej a vousy, které si spotřebitelé s touto značkou běžně nespojují.
Humorné spoty s virálním potenciálem se zaměřují na aktuální, ale jistým způsobem stále tabuizované téma – rozesílání nevyžádaných fotografií intimních partií.
Jak uvedl Adweek, podle původního výzkumu laboratoře O.R.G.A.S.M. Lab na Kwantlen Polytechnic University 51 procent mužů poslalo nevyžádanou fotografii svého penisu, ale pouze 4 procenta žen na ni reagovalo pozitivně.
Spoty, založené na jednoduchém sdělení „Send Face Pics Instead“, staví na humoru a nadhledu, přináší ale i důležité sdělení. Manscaped dlouhodobě pracuje na tom, aby boural stereotypy, odlehčoval citlivá témata a povzbuzoval muže k lepšímu chování – bez moralizování. „V důsledku chceme dvě věci: aby muži byli lepší a aby byli atraktivnější,“ vyjádřil se ke kampani Marcelo Kertesz, CMO Manscaped.
Kampaň vznikla v in-house Kampaň vznikla in-house díky nově vytvořené síti Manscaped Makers Network v režii Zacharyho Shenoudy and Ryana Robinsona.
Vizitka kampaně
Zadavatel: Manscaped
Kreativa: Manscaped Makers Network
CMO: Marcelo Kertesz
Výkonný producent: Keith Cecere
Creative leader, producent a editor: Johnny Calderwood
Výkonný kreativní ředitel: Charlie Wolff
Art director, motion design: Edgar Mendez