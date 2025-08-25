New York Times představuje novou kampaň „It’s Your World to Understand“

Deník The New York Times spouští marketingovou kampaň s názvem „It’s Your World to Understand“ (Je to tvůj svět, který musíš pochopit). Jde o první projekt, který pro mediální značku připravila nezávislá agentura Isle of Any, založená kreativním duem s dlouholetou zkušeností z agentury Droga5, která v minulosti stála za několika oceňovanými kampaněmi právě pro Times.
Kampaň startuje šedesátivteřinovým spotem, jehož cílem je ukázat, jak žurnalistika New York Times pomáhá lidem orientovat se v tématech, která považují za zásadní, a podporuje jejich hlubší zapojení do dění kolem nich.
„Byli jsme inspirováni rozhovory s našimi nejaktivnějšími předplatiteli. Popsali nám, jak se žurnalistika Times promítá do jejich každodenního života, jak je provází během roku i celého života,“ uvedla Amy Weisenbach, marketingová ředitelka deníku. „Chtěli jsme tuto osobní hodnotu a relevanci přiblížit širšímu publiku, které si možná ještě plně neuvědomuje šíři naší nabídky.“
Hlavním cílem kampaně je proto povzbudit nové čtenáře k vyzkoušení New York Times a ukázat jim, že obsah listu může být nejen zdrojem informací, ale také nástrojem k hlubšímu porozumění světu a osobnějšímu propojení s ním.