New York Times představuje novou kampaň „It’s Your World to Understand“

© New York Times

Deník The New York Times spouští marketingovou kampaň s názvem „It’s Your World to Understand“ (Je to tvůj svět, který musíš pochopit). Jde o první projekt, který pro mediální značku připravila nezávislá agentura Isle of Any, založená kreativním duem s dlouholetou zkušeností z agentury Droga5, která v minulosti stála za několika oceňovanými kampaněmi právě pro Times.

Kampaň startuje šedesátivteřinovým spotem, jehož cílem je ukázat, jak žurnalistika New York Times pomáhá lidem orientovat se v tématech, která považují za zásadní, a podporuje jejich hlubší zapojení do dění kolem nich.

„Byli jsme inspirováni rozhovory s našimi nejaktivnějšími předplatiteli. Popsali nám, jak se žurnalistika Times promítá do jejich každodenního života, jak je provází během roku i celého života,“ uvedla Amy Weisenbach, marketingová ředitelka deníku. „Chtěli jsme tuto osobní hodnotu a relevanci přiblížit širšímu publiku, které si možná ještě plně neuvědomuje šíři naší nabídky.“

Hlavním cílem kampaně je proto povzbudit nové čtenáře k vyzkoušení New York Times a ukázat jim, že obsah listu může být nejen zdrojem informací, ale také nástrojem k hlubšímu porozumění světu a osobnějšímu propojení s ním.

Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?
AI overviews
Online a social
AI Overviews snižují návštěvnost webů. Experti na SEO radí, co s tím
Orea
Kreativita a kampaně
AI reklamy: od okrajového experimentu k plnohodnotnému nástroji

Petr Polák
Kreativita a kampaně
Petr Polák z Pernod Ricard: hodně sázíme na festivaly
Rebecca Reneé, marketingová ředitelka W Prague
Zadavatelé a značky
Rebecca Renée: chceme, aby se o W Prague mluvilo jako o místě, kde se pořád něco děje
Roger Hurni, který v listopadu vystoupí na konferenci Forum Media
Komunita a lidé
Roger Hurni: dneska jsme v situaci, kterou jsme dekády považovali za utopii
Kreativita a kampaně
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
Akce a soutěže
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Akce a soutěže
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Komunita a lidé
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
