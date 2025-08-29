Zadavatelé a značky
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou

Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland

© Repro TikTok Kaufland

Kaufland letos představil netradiční tvář své digitální komunikace. V nové TikTok sérii Grandma Icon, která má za cíl oslovit především generaci Z, se hlavní role ujímá legendární česká herečka Eva Holubová.

V krátkých, dynamických videích Eva Holubová přetváří virální trendy po svém – od tanečních choreografií přes lip-sync až po Gen Z slang. Série kombinuje charakteristický humor Evy Holubové, nadsázku a ikonické momenty, které se stávají mostem mezi generacemi.

Eva přichází do světa mladé generace a zjišťuje, že Gen Z dnes dělá všechno to, co ona dávno před nimi – styl oblékání, koníčky, oblíbené jídlo… Z příslušnice generace „boomer“ se tak stává trendsetterka. S humorem a nadhledem ukazuje, že její slang má stejně velkou váhu jako slovník Gen Z, a že mnohé trendy, které mladí považují za nové, má ona už dávno „v malíku“.

@kauflandcesko Řekl někdo icon? 👑 #kauflandcesko #evaholubova #grandmaicon ♬ původní zvuk – Kaufland Česko

Nadprůměrné organické  výsledky

Série doposud zaznamenala více než 6,3 milionu zhlédnutí, 800 000 organických zásahů a engagement až 6,8 %. Už po prvním videu uživatelé spojení Eva Holubová a Kaufland na TikToku aktivně vyhledávali. Kampaň nezůstala bez povšimnutí ani u médií a samotný TikTok ji zmínil v rámci svých webinářů jako inspirativní obsah.

„Eva Holubová byla pro nás jasná volba. Její autenticita, humor a schopnost oslovit diváka napříč generacemi přesně odpovídá konceptu série,“ vysvětluje Dominika Krabec, Content Director agentury Story TLRS. „Chtěli jsme ukázat, že i někdo, kdo není typickým Gen Z influencerem, může být tvůrcem obsahu, který mladou generaci baví, inspiruje a možná i trochu šokuje.“

Celá série je exkluzivně dostupná na TikToku, kde si uživatelé mohou prohlédnout všechny díly a sdílet své oblíbené momenty. „Na TikToku chceme lidem přinášet obsah, který je překvapí, pobaví a přitom zůstane věrný našemu brandu. Proto jsme šli cestou trendy formátů ve spojení s netradiční tváří,“ doplňuje Jan Molina, Head of Social Media v Kauflandu.

Součástí nové strategie Kauflandu je důraz na vytváření unikátního obsahu. Vedle série Grandma Icon vzniká i seriál YAPPKO, v němž se hlavními hrdiny stává samotné ovoce. z Kauflandu, které prochází „životní cestou“.

@kauflandcesko Iconic espressona signora! ☕ #kauflandcesko #ballerinacappuccina #trend ♬ původní zvuk – Kaufland Česko

Celá série je dostupná na Tiktoku:

Vizitka kampaně

Kreativní agentura: Story TLRS
Klient: Kaufland
Produkce: Stink Prague
Account Manager: Simona Samková
Idea Maker: Mária Lujza Fajtová
Scriptor: Tereza Malečová
Influencer Manager: Ondřej Brunclík
MUA & Hairstyling: Barbora Černá
Performance Lead: Diana Augustinová
Influencer Director: Karolína Křtěnová
Content Director: Dominika Opatřilová
Creative Director: Barbora Ivánová
Account Director: Denisa Kadaňová

