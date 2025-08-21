Kampaň Milionu chvilek podporuje korespondenční volbu ze zahraničí, zbývá pár dní

Kajakář Vavřinec Hradilek, herec a zpěvák Milan Peroutka nebo blogerka Do Thu Trang se zapojili do kampaně „Lásku k domovu můžete poslat i poštou“, která podporuje první možnost hlasovat ve volbách korespondenčně.
Spolupráce s influencery, PR komunikace, online videospoty, facebooková poradna, interaktivní rozhodovací strom či vyhledávací kampaně jsou součástí projektu „Lásku k domovu můžete poslat i poštou“, jejíž prostřednictvím chce spolek Milion chvilek pro demokracii podpořit možnost hlasovat v parlamentních volbách korespondenčně.
Cílem je motivovat Čechy, aby oslovili své blízké žijící v zahraničí a pomohli jim tuto novou možnost hlasování využít, a tím posílit účast i důvěru ve spravedlivé volby. Pro tuto možnost je nutné si zažádat o zápis do zvláštního seznamu voličů do 24. srpna a do 29. srpna pak o samotnou volbu korespondenčně.
„Letos je zvlášť důležité, aby Češi žijící v zahraničí mohli svým hlasem podpořit demokratické strany a ovlivnit dění doma. Naší snahou je zároveň rozbít mýty o korespondenčním hlasování a ukázat, že jde o běžnou a hodnotnou možnost. Apelujeme také na lásku k domovu – často ze zahraničí posíláme suvenýry a drobnosti, teď můžeme poslat něco skutečně cenného: svůj hlas,“ říká Jan Kroupa, garant komunikace Milionu chvilek.
Kampaň stojí na jednoduchém a srozumitelném sdělení, praktické pomoci a také na emocích, aby Češi žijící v zahraničí cítili, že poslat svůj hlas domů může být stejně přirozené jako poslat pohlednici. Součástí je interaktivní rozhodovací strom, který voličům pomáhá krok za krokem podle jejich konkrétní situace. Využívá příklady, praktické scénáře a odpovídá na časté otázky – například co dělat, když člověk žije mimo EU, nebo si není jistý, zda je zapsán ve voličském seznamu.
Do projektu se zapojily i známé osobnosti veřejného života. Mezi nimi například kajakář Vavřinec Hradilek, blogerka Do Thu Trang, herec a zpěvák Milan Peroutka, blogerka Johana Bázlerová, influencerka Rozárie Haškovcová a desítky aktivních Čechů žijících mimo republiku. Jejich výzvy ukazují, že volit ze zahraničí není složité a že každý hlas má váhu.
„Demokracie je postavena na aktivním zapojení občanů a jejich dostatečné edukaci. Když mají lidé v zahraničí příležitost volit, ale nikdo jim nevysvětlí jak, je to promarněná šance. Naší snahou je tento informační dluh vyrovnat – a podpořit všechny, kdo chtějí rozhodovat o budoucnosti Česka,“ dodává Lukáš Hilpert, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii.