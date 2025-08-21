Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Kampaň Milionu chvilek podporuje korespondenční volbu ze zahraničí, zbývá pár dní

© Milion chvilek pro demokracii

Kajakář Vavřinec Hradilek, herec a zpěvák Milan Peroutka nebo blogerka Do Thu Trang se zapojili do kampaně „Lásku k domovu můžete poslat i poštou“, která podporuje první možnost hlasovat ve volbách korespondenčně.

Spolupráce s influencery, PR komunikace, online videospoty, facebooková poradna, interaktivní rozhodovací strom či vyhledávací kampaně jsou součástí projektu „Lásku k domovu můžete poslat i poštou“, jejíž prostřednictvím chce spolek Milion chvilek pro demokracii podpořit možnost hlasovat v parlamentních volbách korespondenčně.

Cílem je motivovat Čechy, aby oslovili své blízké žijící v zahraničí a pomohli jim tuto novou možnost hlasování využít, a tím posílit účast i důvěru ve spravedlivé volby. Pro tuto možnost je nutné si zažádat o zápis do zvláštního seznamu voličů do 24. srpna a do 29. srpna pak o samotnou volbu korespondenčně.

„Letos je zvlášť důležité, aby Češi žijící v zahraničí mohli svým hlasem podpořit demokratické strany a ovlivnit dění doma. Naší snahou je zároveň rozbít mýty o korespondenčním hlasování a ukázat, že jde o běžnou a hodnotnou možnost. Apelujeme také na lásku k domovu – často ze zahraničí posíláme suvenýry a drobnosti, teď můžeme poslat něco skutečně cenného: svůj hlas,“ říká Jan Kroupa, garant komunikace Milionu chvilek.

Kampaň stojí na jednoduchém a srozumitelném sdělení, praktické pomoci a také na emocích, aby Češi žijící v zahraničí cítili, že poslat svůj hlas domů může být stejně přirozené jako poslat pohlednici. Součástí je interaktivní rozhodovací strom, který voličům pomáhá krok za krokem podle jejich konkrétní situace. Využívá příklady, praktické scénáře a odpovídá na časté otázky – například co dělat, když člověk žije mimo EU, nebo si není jistý, zda je zapsán ve voličském seznamu.

Do projektu se zapojily i známé osobnosti veřejného života. Mezi nimi například kajakář Vavřinec Hradilek, blogerka Do Thu Trang, herec a zpěvák Milan Peroutka, blogerka Johana Bázlerová, influencerka Rozárie Haškovcová a desítky aktivních Čechů žijících mimo republiku. Jejich výzvy ukazují, že volit ze zahraničí není složité a že každý hlas má váhu.

„Demokracie je postavena na aktivním zapojení občanů a jejich dostatečné edukaci. Když mají lidé v zahraničí příležitost volit, ale nikdo jim nevysvětlí jak, je to promarněná šance. Naší snahou je tento informační dluh vyrovnat – a podpořit všechny, kdo chtějí rozhodovat o budoucnosti Česka,“ dodává Lukáš Hilpert, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-33
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-33
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

AI overviews
Online a social
AI Overviews snižují návštěvnost webů. Experti na SEO radí, co s tím
Orea
Kreativita a kampaně
AI reklamy: od okrajového experimentu k plnohodnotnému nástroji
šachy
Zadavatelé a značky
Výkon už značkám nestačí. Jak sportovci čelí nástupu influencer marketingu?

MAM Exkluzivně v časopise

Vít Rýznar
Kreativita a kampaně
„Chceme kultivovat vizuální kulturu v Česku,“ říká Vít Rýznar z Bloomfield Brand Studia
Thomas Ingenlath
Zadavatelé a značky
Thomas Ingenlath: komunikace a práce s médii pomáhá budovat brand moderním způsobem
Eko-kom
Kreativita a kampaně
MAM Souboj spotů: když záleží víc na sdělení než na značce
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

tipsport_sinHL
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
tipsport_sinHL
Kreativita a kampaně
Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ