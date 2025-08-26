Zadavatelé a značky
Kampaň Bouračka: Konec papírování u nehod, vše zvládnete online

© Ilustrační foto, Canva.com

Papírové formuláře a lovení tužky v přihrádce patří minulosti. Česká kancelář pojistitelů spustila kampaň Bouračka – moderní webovou aplikaci, která zjednoduší řidičům život v okamžiku, kdy to nejvíc potřebují.

Euroformulář už není potřeba, nehody vyřeší mobil

Cílem kampaně je edukovat veřejnost, že euroformulář už není nutností – místo toho stačí mobilní telefon a webová aplikace.

Každý rok se na českých silnicích stane přes 170 tisíc nehod, které policie nešetří. Právě pro tyto případy aplikace vznikla. Jde o jednoduchý online průvodce, který účastníky nehody provede celým procesem, od naskenování SPZ a dokladů přes fotodokumentaci poškození až po elektronický podpis a okamžité odeslání záznamu do pojišťoven.

„I drobná nehoda, kterou nemusí řešit policie, může být stresující a řidiči ji potřebují vyřešit rychle, jednoduše, bez stahování různých mobilních aplikací a hledání papírových dokumentů,“ říká Milada Veselá, vedoucí oddělení komunikace České asociace pojišťoven, a dodává: „Moderní nástroje v pojišťovnictví nezavádíme jen proto, že to technologický pokrok vyžaduje, ale i protože v nich 80 procent českých řidičů reálně vidí šanci zrychlit řešení dopravních komplikací a zvýšit bezpečnost na silnicích.“

Kreativní koncept s humorem a nadsázkou

Start aplikace Bouračka doprovází také digitální, televizní a komunikační kampaň, která připomíná hlavní benefit aplikace: nehoda není chvíle na papírování.

Kreativní koncept a vizuální identitu produktu připravila agentura McCann Prague a na exekuci a mediálním zacílení kampaně se podílela agentura Hero & Outlaw. Protože Bouračka.cz řeší drobné nehody, kde nejde o život ani o zdraví, zvolil kreativní tým agentury McCann nadsázku a humor, které se odrážejí už v samotném názvu produktu. Namísto dramatizace situace účastníků se komunikace soustředí na to, co každodenní ťukance znamenají pro celou dopravu – kolony a zdržení jen proto, že někdo nemá formulář nebo tužku.

„Vizuální styl aplikace Bouračka.cz jsme pojali tak, aby byl nejen moderní a funkční, ale aby reprezentoval i samotný produkt. Logo i vizuály vycházejí z barev České kanceláře pojistitelů a pracují se symboly ‚bum‘ a ‚ťuk‘. Namísto jednoho klíčového motivu jsme vytvořili celou paletu variací inspirovaných estetikou pouličních plakátů. Díky tomu je vizuální identita flexibilní, hravá a zároveň snadno zapamatovatelná,“ říká Laís Veloso Saldanha, head of art z agentury McCann Prague.

Mediální kampaň zasáhla miliony řidičů

Součástí uvedení aplikace je i rozsáhlá mediální kampaň, která započala se začátkem fungování webu a jen za první měsíc zasáhla kumulativně více než 20milionové publikum. Prostřednictvím rádiových spotů oslovuje jednoduché sdělení publikum přesně v situaci, kdy je téma nehody nejvíce relevantní. Do povědomí se Bouračka.cz dostává také díky televizní reklamě a sponzoringu.

„Kampaň je prakticky informačním servisem a službou pro řidiče, aby měli na paměti nové možnosti, jak rychleji vyřešit situaci, do které se na silnicích dostal snad každý z nás. Dáváme si záležet na zachování jednoduchosti a maximálním zásahu napříč všemi médii, která Českou kancelář pojistitelů dlouhodobě vnímají jako relevantní zdroj s vysokou celospolečenskou odpovědností. V posledních letech pozorujeme pozitivní vnímání aktivit, které minimalizují rizika a zjednodušují život lidí, také ze strany novinářů. I oni svou prací přispívají k potřebné informovanosti řidičů,“ říká Daniela Kalinová z komunikační agentury Hero & Outlaw s tím, že efektivní práci s médii dokazuje i organický zájem o téma ze strany redakcí.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

