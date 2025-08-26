Je dobrá, když neheká? OKsystem spouští kampaň s tenistkou Lindou Noskovou

Česká IT firma OKsystem přichází se svou letošní imageovou kampaní, která se drží kreativního konceptu „Pod dobrou práci se můžeš podepsat“. Její tváří je tentokrát talentovaná tenistka Linda Nosková.
„Věříme v kvalitu, poctivost a výsledky. Ať už se to týká vývoje softwaru nebo výkonu na tenisovém kurtu. Linda je pro nás symbolem pracovitosti a cílevědomosti, které rezonují s hodnotami OKsystemu,“ říká Martin Procházka, předseda představenstva OKsystemu, k nové kampani. Ta navazuje na loňské úspěšné propojení společnosti se stoupající hvězdou českého tenisu Jakubem Menšíkem
Linda Nosková, aktuálně druhá nejlépe postavená Češka ve světovém žebříčku a reprezentantka v týmové soutěži Billie Jean King Cup, dodává: „Když s něčím spojím svoje jméno, musí to dávat smysl. OKsystem si mě získal nejen podporou českého tenisu, ale i svým přístupem a profesionalitou. Těší mě, že jsem součástí této kampaně.“
Kampaň, jejíž spot si odlehčeným způsobem bere na mušku častý zlozvyk tenistek v podobě hekání při úderech, byla spuštěna v souvislosti se startem grandslamu US Open, kde se představí jak Linda Nosková, tak Jakub Menšík. Další fáze kampaně se pak propojí s utkáním Davis Cupu proti USA, kde za český tým nastoupí Jakub Menšík.
Komunikační mix zahrnuje televizi, outdoor i digitální média. Nově se do komunikace zapojí také influencer Matěj König, který pomůže kampaň přiblížit mladším cílovým skupinám skrze digitální kanály.
Autorem strategie i kreativy kampaně je Tomáš Janča, video produkci zajistila agentura Fullart a vizuální část vznikla in-house pod vedením Terezy Polatové. Mediální plánování a nákup pak realizuje PHD.
OKsystem se dlouhodobě řadí mezi největší podporovatele českého tenisu. Kromě obou zmíněných tenistů podporuje i Český tenisový svaz, českou tenisovou anketu Zlatý kanár a turnaje pro mládež Race to Wimbledon.