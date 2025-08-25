Zadavatelé a značky
Jak z akčního trháku: URNA se představuje v novém spotu „Bouře, která přináší klid“

© Jarmila Štuková

Akční spot pro Útvar rychlého nasazení Policie České republiky, za nímž stojí Andrej Štuk a Jarmila Štuková s produkcí Woobetz, získal během týdne přes 380 tisíc zhlédnutí.

Nápad na to, jak vizuálně vystihnout práci Útvaru rychlého nasazení, přišel poté, co se fotografka a dokumentaristka Jarmila Štuková setkala s jeho zástupci v Sýrii. S kreativním ředitelem Andrejem Štukem pak vymysleli koncept se spotem „Jsme bouře přinášející klid“.

„Storytelling pro policejní složky je vždy velká výzva a obzvlášť to platí v případě, jako je Útvar rychlého nasazení. Rozhodli jsme se pro sdělení, které si hraje s kontrasty bouře a klidu,“ uvádí Andrej Štuk.

Sada spotů vznikla v režii Stjepana Kleina, s kamerou Miloše Jaćimoviće a s produkcí Woobetz hned v několika formátech a délkách.

„Musím říct, že mám za sebou hodně natáčení. Ale nasazení, se kterým pracovali jak lidi ze štábu, tak chlapi z URNY, jsem zažila jen párkrát. Jelo se doslova bez přestávky celý den, abychom stihli všechno natočit a nafotit,“ říká Jarmila Štuková.

Spoty, které se mimo jiné objevily na YouToube, Instagramu a Facebooku Policie České republiky, mají během prvního týdne od zveřejnění přes 380 tisíc zhlédnutí, více než osm tisíc pozitivních reakcí a desítky komentářů.

„V naší společnosti, kde se stále moc nenosí veřejně děkovat za službu, je to neuvěřitelný úspěch,“ dodává Andrej Štuk.

Vizitka kampaně
Zadavatel: Útvar rychlého nasazení – Policie České republiky
Kreativa: Jarmila Štuková, Andrej Štuk
Produkce: Woobetz – Ondřej Ježek, Milan Petrinjac
Režie: Stjepan Klein
Kamera: Miloš Jaćimović
Střih: Yusuf Ziya Kaya
Hudba: Tracks & Fields
Zvuk: GuiltFree – Nic Cosenza, Chris Taylor-Morris

