How Brno Are You? Otestujte si, jestli jste turista pro Brno 

Město Brno má ve své dlouhodobé marketingové strategii přesně definováno, jakého turistu oslovuje primárně. Jde o požitkáře, milovníky gastronomie, fandy kultury, se smyslem pro humor.
Právě proto TIC Brno (Turistické informační centrum města Brna) připravilo aplikaci zvanou Brno Match, ve které si může každý otestovat svou shodu s příběhem města a zároveň zjistit, do jakého podniku by měl zamířit, kterou akci by neměl minout, v jaké části města se bude cítit nejlépe – nebo třeba to, jaké soše je nejvíce podobný.
Brno Match spadá do dlouhodobého příběhu #brnotruestory, kterým se město nesnaží zalíbit každému, ale naopak hledat mezi turisty ty, kteří se v Brně budou cítit skvěle. „Dobře si uvědomujeme, co by se stalo, kdybychom do Brna začali lákat kvantitu namísto kvality. Tohle město má krásné památky a skvělou architekturu, ale nejvíce turistů oceňuje právě to, že je to místo plné pohody, skvělé gastronomie, přátelské atmosféry a lokálních komunit. A tyto atributy bychom mohli ztratit, pokud bychom se zaměřili na mainstreamového turistu,“ vysvětluje Petra Motesicky, vedoucí divize marketingu a cestovního ruchu z TIC BRNO.
Aplikace, kterou pro TIC BRNO připravilo místní herní studio Ateliér Duchů, je dostupná na adrese www.brnomatch.cz, byla poprvé testována na festivalu Pop Messe, na nějž každý rok míří tisíce fanoušků alternativní hudby z České republiky i blízkého příhraničí.
„Během prvního víkendu si zahrálo hru více než devět stovek lidí a my jsme tak měli možnost ověřit si, zda aplikace funguje a jak na ni naše cílová skupina reaguje. První reakce byly pozitivní, lidé oceňovali především humor, jednoduchost a grafické zpracování, přesto jsme ještě další tři týdny ladili drobné detaily,“ dodává Petra Motesicky.
Moto GP, Vodojemy, Vánoce, festivaly, funkcionalismus, gastro
Brno ve své komunikaci cílí především na turisty ze sousedních zemí, kterým představuje pět hlavních důvodů, proč do města přijet. Mezi ně patří nedávno otevřené Vodojemy Žlutý kopec, letní festivaly, funkcionalistická architektura, gastronomie a také festival Brněnské Vánoce, který se koná v Evropském hlavním městě Vánoc 2024.
„V letošním roce se k tahounům celé destinační strategie vrátila motocyklová Grand Prix, díky níž je Brno známé daleko za hranicemi. V každodenní komunikaci však míříme na rakouské, slovenské, polské, německé nebo maďarské turisty. Tedy ty, kteří mají velký potenciál přijet po dálnici nebo železnici. V ostatních zemích musíme složitě vysvětlovat, kde Brno leží, a výsledky cílení předchozích let ukázaly, že je lepší se soustředit na geograficky i kulturně blízké země – a nabízet potencionálním turistům požitkářství, dobré jídlo, kavárny, bistra, bary nebo třeba alternativní kulturu,“ uzavírá Kristýna Černá, zastupitelka města Brna pro oblast cestovního ruchu.
Hra je dostupná zdarma v angličtině a češtině na www.brnomatch.cz. TIC BRNO k ní chystá marketingovou kampaň pro zahraniční trhy na přelomu srpna a září.