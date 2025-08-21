Drama patří k projektu: povedený spot Hornbachu vznikl kompletně analogově

Hornbach je svatostánkem manuální práce a nová kampaň tento faktor odráží obsahem i formou. V éře AI jde o velmi netradiční produkci – celý spot byl vytvořen za pomoci analogových technologií a podle jeho tvůrců nejde o reklamu, nýbrž o krátký film.
Spot vznikl jako „podpora pro všechny, kteří vědí, že žádný projekt, ani produkce tohoto filmu, neprobíhá vždy hladce,“ jak uvedl na Linkedinu Guido Heffels, který má v Hornbachu na starosti kreativu. Vytvořen byl ve spolupráci se společností Tempomedia, režie se ujal Lope Serrano.
Guido Heffels už v roce 1999 spoluzaložil legendární berlínskou agenturu Heimat, která má dnes pod značkou HeimatTBWA pobočku i v Düsseldorfu. Ač už agenturu vede nová generace v čele s Maikem Richterem, Heffels jako jediný ze spoluzakladatelů zůstává a jako kreativní ředitel vede tvorbu kampaní pro Hornbach. Ten se právě díky výrazné a kreativní komunikaci stal na leckterých trzích značkou, na kterou si lidé vzpomenou jako první při hledání produktů pro zahrady nebo DIY.
