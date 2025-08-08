Zadavatelé a značky
Dej odběr. T-Mobile spolu s influencery a Českým červeným křížem motivuje k darování krve

Léto je obdobím, kdy se v českých nemocnicích každoročně projevuje nedostatek krve i jejích dárců. T-Mobile proto ve spojení s českými influencery a za podpory Českého červeného kříže spouští kampaň Dej odběr, která má za cíl motivovat nové i stávající dárce. Kampaň poběží od 11. do 31. srpna 2025 za využití YouTube videí a propagace na sociálních sítích.

Svou krev v transfúzních stanicích českých nemocnic pravidelně daruje podle Českého červeného kříže přibližně 220 000 dárců. K hladkému zajištění dostatku krve a dalších transfúzních přípravků je jich však třeba alespoň 300 000. Tento deficit se každoročně ukazuje především v letních měsících, kdy je řada dárců na dovolených a zároveň nemocnice řeší více úrazů z letních aktivit. Nová kampaň T-Mobilu chce zvýšit povědomí o této situaci a zároveň aktivně oslovit potenciální prvodárce i ty, kteří už mají s darováním zkušenosti. 

Nejen virtuální, ale skutečný odběr

Kampaň využívá formát YouTube videí s influencery, jako je sportovkyně Lucie Minářová nebo YouTuber David Luu, kteří se sami rozhodli darovat krev a zároveň k tomu motivovat i své sledující. Kampaň, která se natáčela přímo v prostorách Fakultní nemocnice Královské Vinohrady přitom pracuje s claimem „Dej odběr”, který virtuální odběr YouTube kanálů přenáší do reálného života.  Klíčovým vizuálem kampaně je polštářek, který je využíván při samotném odběru na podporu cirkulace krve a je symbolem dárcovství krve.

To má v T-Mobilu dlouholetou tradici a zaměstnanci mohou pravidelně darovat krev přímo na pracovišti.  „Naši zaměstnanci se jako dárci pravidelně zapojují a protože víme, že jich je v celé ČR stále nedostatek, rozhodli jsme se, že oslovíme také veřejnost. Věříme, že se nám tak podaří motivovat nové dárce, kteří třeba zatím váhají,“ dodává Simona Dřízhalová, expertka na udržitelnost v T-Mobile. 

V kampani se T-Mobile spojil s Českým červeným křížem, který v České republice bezpříspěvkové dárcovství zastřešuje a zároveň se zaměřuje na nábor nových dárců i odměňování těch pravidelných. V roce 2024 jich ČČK ocenil více než 29 tisíc a letos získá prestižní Zlatý kříž celkem 623 těch, kteří darovali alespoň 160krát.

„Počet dárců krve v České republice je stále nižší, než by bylo potřeba, a právě v letních měsících se tento nedostatek projevuje velmi výrazně. Proto si velmi vážíme spolupráce s T-Mobilem, který prostřednictvím kampaně Dej odběr pomáhá šířit povědomí o potřebě dárcovství krve a motivovat stávající dárce, ale především získat dárce nové. Každý, kdo se rozhodne darovat, dává druhým šanci na život,“ doplňuje prezident Českého červeného kříže, doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.

Kampaň Dej odběr poběží od 11. do 31. srpna na YouTube a sociálních sítích. Spolu s tím lze přispět také na podporu a oceňování bezpříspěvkového dárcovství.

Vizitka kampaně

Výroba: MUW Saatchi & Saatchi Slovensko

Produkce: MUW Saatchi & Saatchi Slovensko

Adaptace v Česku: Triad PRAHA

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

