Budvar 33 „prostě po svým“ cílí na generaci Z

© Budějovický Budvar

V nové kampani od agentury Ogilvy chce Budvar s vizuály blízkými generaci Z ukázat, že „pivo je tam, kde jste vy“.

Kampaň Budějovického Budvaru staví na sérii pěti desetivteřinových spotů, které mají podle agentury Ogilvy jediný cíl: inspirovat mladé lidi, kteří jsou zvídaví a rádi zkoušejí nové věci, aby narušili svou každodenní rutinu a sáhli po Budvaru 33, pivu, které se odlišuje stejně jako oni.

„Snažili jsme se maximálně napojit na kulturu Gen Z. Víme, že jejich lifestyle není o tom, jít si sednout na pivo. Pivo musí přirozeně zapadnout do jejich ‚vibu‘ neboli aktuální situace a kontextu. Zjednodušeně řečeno Gen Z nepřijde na pivo, pivo musí přijít k nim,“ říká šéf strategie Ogilvy Adam Špina.

Proto kampaň mluví o fesťáku, sunsetu, lásce a sdělení kampaně říká, ať si „třicettrojku“ užijí prostě po svým. „Díky intenzivním rozhovorům se zástupci generace Z víme, že jim tato kreativní strategie sedí,“ dodává Špina.

Generace Z je mimořádně citlivá na to, když někdo vstupuje do jejich světa a sahá po jejich estetice a slovníku. „Je to minové pole, kde jediný chybný krok může odpálit explozi „cringe“ a smršť ironických komentářů. Proto jsme na kampani spolupracovali přímo s lidmi z této nekompromisní generace. Než jsme se dostali k výsledku, prošli jsme několika koly jejich bezcitně upřímného feedbacku,“ říká o přípravě kampaně Richard Kolbe, šéf kreativy skupiny Ogilvy.

Pro Budvar je kampaň „Prostě po svým“ dalším krokem v dlouhodobé snaze přiblížit se mladší generaci a ukázat, že i tradiční pivovar umí být moderní a relevantní. Budvar 33 jako první hořký ležák pivovaru ve svém segmentu od začátku vybočoval z řady. Značka se stavěla jako mladá, sebevědomá a zábavná.

„Do tradičně vnímaného pivovaru tak přináší svěží energii a posouvá značku Budvar blíže k mladým lidem. A přesně takovou jsme připravili i letošní reklamu – sebevědomou, autentickou a s jasným postojem,“ říká Gabriela Kudrnáčová, marketingová manažerka Budějovického Budvaru pro český trh.

Letní kampaň na Budvar 33 běží od 4. srpna až do 31. října a zahrnuje TV, online, OOH, sociální sítě a komunikaci v prodejních místech.

Vizitka kampaně
Klient: Budějovický Budvar – Budvar 33
Kreativa: Ogilvy 
Online média: Publicis Groupe
Produkce: Oficina
Chief creative officer: Martin Svetlík 
Creative group head: Richard Kolbe  
Art director: Michal Janči 
Strategy director: Adam Špina 
Strategic planner: Nikola Klepáčková 
Account director: Anastasia Sochneva 
Account management: Tereza Kozlová, Kryštof Polák 

