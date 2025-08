Beyoncé a značka Levi’s® představují video The Denim Cowboy

Značka Levi’s® spolu s globální ikonou Beyoncé představila poslední článek roční skládačky se jménem Levi’s® REIIMAGINE. Jde o kampaň, která spojila dvě slavná jména a postupně odhaluje reinterpretace ikonických Levi’s® reklam.

Poprvé se v The Denim Cowboy objeví denimové kousky ze společné kolekce, která ve filmu slouží jako ultimátní denimová uniforma. Jde o další milník spolupráce se slavnou zpěvačkou, pomocí níž demonstruje Levi’s® svoji vůdčí roli v průmyslu.

The Denim Cowboy obsahuje zprvu sestřih z předešlých REIIMAGINE kapitol – Launderette, Pool Hall a Refrigerator – všechny inspirované klasickými Levi’s® reklamami z 80. A 90. let. I závěrečný film opět vznikl ve spolupráci s Melinou Matsoukas. Beyoncé v The Denim Cowboy navazuje na Pool Hall a vrací se do kulečníkové herny spolu s hercem Timothy Olyphantem (Justified, Deadwood), aby odhalila, že její výhra jsou jeho vlastní 501® džíny.

Ve videu zpěvačka září v kompletu posetém třpytivými kameny a má na sobě novou Levi’s® siluetu 501® Curve jeans. Celý komplet je součástí nové kolekce BEYONCÉ X LEVI’S®, která půjde do prodeje 7. srpna.

„The Denim Cowboy slouží jako vyvrcholení celé kampaně Levi’s® REIIMAGINE a jde o finální oslavu partnerství s Beyoncé, které opět posunulo možnosti interpretace našeho odkazu.“ upřesnil Kenny Mitchell, globální marketingový ředitel Levi’s® brand v rámci Levi Strauss & Co. „Kampaň ukazuje nový způsob a úroveň spolupráce, která staví ženy do středu příběhu a slouží v Levi’s® jako nový impulz a nová kapitola v historii značky, která ho drží v pozici hybatele kulturního dění.“