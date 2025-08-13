Albert spouští kampaň Back to school. Zákazníci mohou podpořit sociálně znevýhodněné děti

V prodejnách Albert startuje kampaň Back to school, v jejímž průběhu zákazníci pořídí školní pomůcky za výhodné ceny. Zároveň mohou přes věrnostní aplikaci Můj Albert darovat nasbírané kredity Nadačnímu fondu Albert a podpořit tak organizace, které pomáhají sociálně znevýhodněným dětem a dětem z dětských domovů. Vybrané finanční prostředky budou použity na nákup školních potřeb.
Kampaň poběží od 13. srpna do 9. září a všechny kredity, které zákazníci v tomto období prostřednictvím aplikace darují, Nadační fond Albert rozdělí mezi třicet vybraných partnerských organizací. Ty je následně budou moci využít na nákup aktovek, sešitů a psacích potřeb.
„Možnost darovat kredity nasbírané v aplikaci Můj Albert jsme spustili v minulém roce a již první kampaň, která běžela před Vánoci, ukázala, jak velký zájem pomáhat naši zákazníci mají – za pouhý týden darovali 150 tisíc kreditů. Je skvělé vidět, kolik lidí naše dobročinné iniciativy podporuje, za to jim patří velký dík,“ uvádí Alena Paldusová, manažerka Nadačního fondu Albert.
Jak darovat kredity z aplikace Můj Albert?
Uživatelé najdou možnost darování kreditů hned vedle jejich převodu na kartu v sekci Peněženka. Následně stačí jen zvolit počet kreditů, které se mají připsat Nadačnímu fondu Albert, a dar potvrdit. Z aplikace je možné získat i potvrzení o daru.