ADC ocenil lekci moderního marketingu od středověkých rytířů Kingdom Come: Deliverance II

Záběry ze hry v přehlídce áčkového filmového festivalu, ale i koncerty hudby nebo vynalézavé spolupráce se značkami. ADC Šťouch ocenil, že studio Warhorse udělalo ze hry KCD II nový marketingový kanál.

K udělení symbolického pošťouchnutí do soutěže ADC Czech Creative Awards 2026 pro Warhorse Studios inspirovalo český Art Directors Club to, že se záběry ze hry Kingdom Come: Deliverance II dostaly na plátna Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.

„Vzniklo to vlastně náhodou,“ říkají Tobias Stolz-Zwilling a Jan Rýdl, šéfové komunikace a marketingu Warhorse.

S nápadem přišel KVIFF samotný, studio s ním souhlasilo a jeho lidé se pustili do dvou měsíců práce, kterou popisují v aktuálním vydání Marketing & Media. Dnes je KCD II Cinematic Cut k vidění mimo jiné na platformě kviff.tv a možná se dostane i za hranice.



Takzvaný cinematic cut scén ze hry Kingdom Come Deliverance II si do programu přál sám Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. „Cutscenes“ ze hry, jejichž vývoj trval zhruba sedm let, se pak dva měsíce upravovaly pro velké plátno. Teď ve Warhorse Studios mimo jiné chystají další scény, které v září doprovodí koncert živé hudby ze hry.

Jedním z nejnovějších marketingových počinů Warhorse Studios je vydání rozsáhlého Art Booku ve spolupráci s Xzone. Řeší se také partnerství s dalšími vydavateli pro velké zahraniční trhy, možná se dostane i do Ameriky.

Pošťouchnutí k přihlášce do českých ADC Awards 2026 za Warhorse převzali šéf komunikace Tobias Stolz­‑Zwilling (zcela vlevo) a Jan Rýdl (zcela vpravo) od předsedy ADC Mikyho Karase (s erbem KCD II) a člena výkonného výboru Romana Biatha.

