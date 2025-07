Zjistěte, jaký typ fanouška Tour de France jste, vyzývá Škoda v globální kampani od agentury Mustard

Kampaň platformy Škoda We Love Cycling k letošní Tour de France stojí na kvízu, který fanouškům vytvoří personalizované portréty. Stojí za ním agentura Mustard ve spolupráci s FCB London a PHD.

Škoda Auto spouští globální kampaň k letošní Tour de France s cílem oslovit široké spektrum cyklistických fanoušků, od těch aktivních až po ty „gaučové“. Za kampaní stojí pražská obsahová agentura Mustard, která ji pro Škoda Auto realizuje ve spolupráci s FCB London a PHD.

Klíčovým prvkem kampaně je interaktivní osobnostní kvíz na platformě Škoda We Love Cycling. Fanoušci získají podle odpovědí personalizovaný portrét sebe sama, vygenerovaný na základě nahrané fotografie, který pak mohou sdílet na sociálních sítích.

„Cílem bylo nabídnout zážitek, který překračuje hranice klasické kampaně. Něco, co propojí zábavu, personalizaci a značku. Zároveň jsme chtěli, aby se aktivace dala snadno lokalizovat a škálovat napříč trhy,“ říká Šimon Kuncl, account director agentury Mustard, a dodává: „Vytvořili jsme vstupní bod do světa Tour pro všechny, bez ohledu na jejich fyzický výkon.“

Vedle udržování kreativního směru udaného FCB London a mediálního zajištění agenturou PHD se Mustard stará také o digitální aktivaci a jako vedoucí agentura zajišťuje „roll-out“ kampaně na všech 18 zapojených trzích.

„Celá ‚engagement platforma‘ Škoda We Love Cycling dlouhodobě ztělesňuje vztah značky Škoda k cyklistice. Kampaň reflektuje strategii značky oslovovat širokou veřejnost, která profesionální cyklistiku sleduje spíše ze svých domovů, o to intenzivněji ale prožívá každý moment Tour,“ uvádí Jan Hejna, vedoucí projektu Škoda We Love Cycling.

Soutěžní část kampaně dává fanouškům možnost vyhrát hodnotné a zážitkové ceny. Jedná se například o plně hrazené zájezdy pro dva po dobu Tour de France, ať už na cílovou tribunu na Champs-Élysées nebo na některou z etap v rámci Škoda Hospitality programu, kola Cannondale, cyklistické vybavení nebo zelený dres, který Škoda sponzoruje.

Kampaň bude aktivována během července napříč všemi trhy, na kterých Škoda provozuje platformu We Love Cycling. Nasazení zahrnuje TV spoty, digitální obsah na webu We Love Cycling a sociální sítě značky, ale také například nativní pozice v oficiální aplikaci Tour de France, která je jedním z hlavních digitálních touchpointů fanoušků během závodu.

Vizitka kampaně

Klient: Škoda Auto – Škoda We Love Cycling

Agentura: Mustard Prague

Art director: Gence Arslan

Copywriter: Františka Blažková, Martin Atanasov

Account director: Šimon Kuncl

Account manažer: Štěpán Vykypěl