Zboží.cz rozjíždí léto v nové kampani se superhrdiny

Zboží.cz se i letos rozhodlo pomoci svým uživatelům s výběrem produktů zábavným způsobem, a to prostřednictvím animovaných superhrdinů. Letní kampaň navazuje na jarní „očistu zahrady“ a pokračuje s dlouhodobým komunikačním konceptem, který se zrodil už v roce 2021.

Letní kampaň staví na všeobjímajícím tématu letních dobrodružství, jako je například cestování s batohem, dovolená na kole, horský pobyt, lenošení u moře nebo víkend na chalupě. Každý si v tomto tématu najde to své.

Než však lidé vyrazí na svou vysněnou dovolenou, čekají je typické „nástrahy“ v podobě příprav a nakupování vybavení, od sportovního náčiní přes opalovací krémy až po drahé outdoorové vybavení. Právě zde přichází na scénu Zboží.cz a pomáhá uživatelům najít produkty s dobrým hodnocením, za výhodnou cenu a od ověřených e-shopů, kterým lze důvěřovat na základě zkušeností ostatních zákazníků.

Od animovaných produktů k hrdinům s osobností

Novou kapitolu konceptu animovaných produktů připravil opět interní tvůrčí tým tvořený grafikem Pavlem Charouzdem a idea makerem Ivanem Manolovem. Ti původní myšlenku produktů s očima, osobností a hlasem postupně posunuli až k dnešním superhrdinům.

„Hledali jsme něco, co bude fungovat dlouhodobě a zároveň to bude jiné než způsob komunikace ostatních subjektů v oblasti e-commerce. Chceme, aby naše komunikace byla vtipná a byla z ní cítit i nadsázka. Není totiž dobré komunikovat produkty s očima bez humoru,“ přibližuje vznik konceptu idea maker Ivan Manolov.

Přerod produktů v hrdiny byl podle tvůrců přirozeným vývojem. Zásadní roli sehrál insight, že Zboží.cz slouží uživatelům jako rádce a pomocník při hledání těch nejvýhodnějších nabídek.

„Z toho vychází i aktuální slogan ‚Nejvýhodnější ceny ubráníme‘. Komiksová stylizace kampaně tak není jen vizuální hrou, ale logickým rozšířením role produktů jako strážců dobrých cen,“ představuje postavy Ivan Manolov.

Počítačová animace na úrovni hollywoodských filmů

Spoty vznikaly opět ve spolupráci s agenturou BareBear Production, která na kampaních Zboží.cz pracuje už několik let. Právě ta aktuální fáze je ale tou nejambicióznější.

„Kromě samotného konceptu jsme výrazně posunuli i vizuální úroveň spotů. Ty staví na jednoduché myšlence produktů jako superhrdinů, ale to, co je skutečně odlišuje, je důraz na detailně propracované prostředí a jeho precizní CGI zpracování (počítačem generovaná grafika). Vzorem byly áčkové animované filmy od společnosti Lego, a právě s takovou pečlivostí a technickou precizností v BareBear přistupovali k celé výrobě. Věříme, že výsledná obrazová kvalita je jak po vizuální, tak technické stránce nejen patrná, ale i rozpoznatelná a pro diváky atraktivní. Výhodou je navíc to, že na českém trhu aktuálně neexistují spoty v podobném vizuálním stylu a kvalitě, což kampani přináší výrazný odlišující prvek,“ říká Karolína Chromíková, senior brand manažerka Zboží.cz.

Multiformátově a napříč platformami

Letní kampaň běží od 1. července do konce srpna a objeví se v online prostředí (Google, Sklik, YouTube, iPrima, Selfpromo) i ve vlastním reklamním prostoru Seznamu. Využívány jsou formáty ve variantách 16:9, 1:1 a 6:19 doplněné komiksovou grafikou.

„Jarní kampaní se nám podařilo přivést 347 tisíc návštěv, z čehož 167 tisíc byli uživatelé, kteří Zboží poslední měsíc nenavštívili. Věřím, že současná kampaň bude ještě úspěšnější, protože navazuje na silný příběh, má ještě atraktivnější vizuální zpracování a zároveň cílí na širší spektrum letních situací, ve kterých lidé potřebují chytrého pomocníka při výběru zboží,“ dodává Karolína Chromíková.

Vedle vizuálně výrazné kampaně Zboží.cz pokračuje i ve zlepšování samotné služby. Novinky jako personalizovaná domovská stránka, sledování cen či zobrazení slev a poklesů dokazují, že humor a technologická inovace mohou jít ruku v ruce.