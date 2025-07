Vystavení POS Media se stalo součástí ikonické kampaně Finlandia

Finlandia Vodka má novou globální kampaň, která rezonuje v médiích i mezi zákazníky. Její součástí se stal také shop-in-shop od přední instorové agentury POS Media.

Mladší dospělé publikum, které směřuje k uvědomělejší a hodnotově orientované konzumaci alkoholu – to je cílová skupina, pro kterou je určena nová globální kampaň prémiové značky Finlandia Vodka. Její claim „It’s Soooooo Fine“ odkazuje na vzrůstající fenomén mladší generace, která vyhledává vlastní čas a prostor pro bezstarostné potěšení, coby protiváhu ke kultu zaneprázdněnosti. Důležitou charakteristikou je zároveň i trend charakterizovaný sloganem „drink less but better“.

Vedle ikonických spotů jsou nedílnou součástí kampaně i POS materiály, jejichž úkolem je kampaň nejen doplnit, ale především upoutat pozornost zákazníků přímo v místě prodeje a probudit v nich touhu po nákupu.

„Zadání klienta, jehož předmětem bylo vytvoření shop-in-shopu, který zachová tonalitu kampaně a zároveň bude atraktivním způsobem prezentovat portfolio výrobků, pro nás bylo kreativní výzvou. Při vytváření shop-in-shopu jsme měli na paměti, že je potřeba zachytit svět plný tepla, barev a osobitosti, který zaujme na první pohled,“ říká Dana Běloušková, ředitelka agentury POS Media Czech Republic.

Pod půlnočním sluncem

Stěžejním vizuálním motivem shop-in-shopu je sklenice s vodkou Finlandia a olivami, která odkazuje na jeden z klíčových spotů kampaně, v němž si přátelé při neformální příležitosti vychutnávají právě tento drink. Důraz byl také kladen na použití kombinace tmavě modré a oranžové barvy, která je pro značku Finlandia signifikantní.

© POS Media

„Spojujícím prvkem je nezaměnitelný tvar lahve vodky Finlandia, který se prolíná celým vystavením. Přičemž pro působivý efekt čiré láhve byla použita technologie foukaného plastu do formy,“ vysvětluje Dana Běloušková.

Shop-in-shopy byly instalovány ve čtyřech lokalitách v rámci supermarketů Albert a zaznamenaly velký úspěch.

„S shop-in-shopem z dílny POS Media jsme velmi spokojeni a dokonce jsme, oproti původním předpokladům, kampaň i rozšířili. Jeho podoba zcela koresponduje s novým a svěžím konceptem značky, který zapadá do současného kulturního kontextu. Shop-in-shop zákazníkům supermarketu originálním způsobem prezentuje jedinečný charakter vodky Finlandia, která za svou hedvábně jemnou chuť vděčí finskému půlnočnímu slunci, a patří k nejprodávanějším vodkám v Česku,“ říká Eliška Bukovičová, brand marketing manager.