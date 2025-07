Vinea se snaží přiblížit mladým novou verzí starého hitu „Mám ťa rád“

Blízkost Čechů a Slováků se rozhodla oslavit značka Vinea reedicí ikonické písně „Mám ťa rád“ od Karola Duchoňa. V moderním pojetí spojila známé české a slovenské interprety, kteří společně přezpívali hit o lásce, porozumění a sounáležitosti, a stala se součástí letní kampaně, za kterou stojí agentura Oh my dot.

Vinea propojila slovenskou zpěvačku Tinu, Vladislava Plevčíka – ústřední postavu životopisného filmu o Karolu Duchoňovi, slovenský soubor Lúčnica, zpěvačku Annet X a uznávaného producenta NobodyListen. Výsledkem je moderní verze písně „Mám ťa rád“, která si zachovává duši originálu, ale zároveň oslovuje mladou generaci.

„Karol Duchoň byl zpěvák a muzikant tělem i duší. Líbilo by se mu, že píseň dál žije, ale bylo by mu líto, že si ji nemůže znovu zazpívat. A co má společného Vinea a Karol? Přece nadčasovou chuť do života,“ hodnotí Vladislav Plevčík.

Moderní zvuk písni dodal český producent NobodyListen. „Musím se přiznat, že Karola Duchoňa jsem sice znal, ale píseň Mám ťa rád ne. Když jsem si o ní začal zjišťovat víc a pochopil, jak je pro Slovensko důležitá, pocítil jsem respekt. Věřím, že naše nová verze je citlivá k originálu a že by Karol Duchoň byl překvapený už jen tím, jak dnes dokážeme melodie, které se dřív nahrávaly s velkým orchestrem, vytvořit jen na počítači,“ dodává NobodyListen.

Kampaň Mám tě rád

Píseň Mám ťa rád se stala ústředním motivem letní kampaně, ve které značka Vinea propojuje emoce, národy a generace. Nové zpracování známého hitu doplňuje i limitovaná edice etiket, které nesou jednoduché, ale silné vyznání – Mám tě rád. Spotřebitelé tak nejen dostanou vyznání od svého oblíbeného hroznového nápoje, ale mohou zároveň předat symbolický vzkaz svým blízkým.

To, že reedice písně Mám ťa rád není jen jednorázovým počinem značky, potvrzuje i partnerství Viney s filmem Duchoň, který přibližuje život a tvorbu výjimečného zpěváka. Spolupráce na filmu i nové verzi písně je zároveň způsobem, jak značka oslovuje mladší generaci – jazykem hudby, autenticitou a emocemi.

„Vinea je značka, která lidem přináší bezprostřední radost. V době, kdy nás tolik věcí rozděluje, chceme být pojítkem – mezi lidmi i národy, tedy mezi Čechy a Slováky. Hudba je pro nás univerzálním jazykem a zároveň jedním z nejsilnějších mostů – a píseň Mám ťa rád je toho dokonalým příkladem. Věříme, že právě tudy vede cesta, jak se přiblížit mladé generaci,“ uvádí za značku Vineajejí brand manažerka Oľga Kubíková.

Vinea ve spolupráci s reklamní agenturou oh my DOT, která stojí za celou podobou kampaně, připravila i videoklip k písni Mám ťa rád. Děj se odehrává ve vlaku na trase Praha – Košice, která symbolicky propojuje Česko a Slovensko.

„Kampaň vznikla v úzké spolupráci s klientem a naším společným cílem bylo značku osvěžit a zároveň ji citlivě přiblížit mladšímu publiku – aniž by přišla o svou identitu a emocionální vazbu se starší generací. Neexistují totiž dvě země, které by k sobě měly blíž, a právě proto kampaň přirozeně propojuje slovenský a český kontext. Odlehčeně, bez patosu, ale s respektem k naší společné historii i současnosti,“ vysvětluje Juraj Dvorecký, kreativní ředitel oh my DOT.

