Sílu instinktu bez potřeby slov ukazuje Carnilove v nové kampani

Sázkou na dynamický vizuální příběh chce zaujmout značka Carnilove ze skupiny Vafo v nové brandové kampani.

In-house vytvořený spot značky krmiva pro kočky Carnilove ze skupiny Vafo odkazuje na sílu instinktu a pouta, které podle kampaně nelze vyjádřit slovy. A tak se obejde beze slov a voiceoveru.

„Nebudu vysvětlovat velký nápad, strategii nebo další marketingové ‚bs‘. Hodně jsme se snažili vytvořit něco, co nepotřebuje slova. Pokud bychom to měli vysvětlovat, tak se nám to nepovedlo,“ uvedl Jan Brejcha, šéf marketingu Vafo, když se s novým brandovým spotem pochlubil na síti LinkedIn.

„První reakce nicméně byly překvapivé. Hodně lidí, kteří nikdy neměli kočku, po zhlédnutí spotu říkají, že si ji chtějí pořídit,“ doplnil Brejcha.

Kreativa pro novou brandovou kampaň „Síla instinktu“ vznikla in-house ve spolupráci s Františkem Bumbálkem. Spot se natáčel ve vnitrobloku Nové budovy Národního muzea v Praze s produkční společností Boogie Films v režii Maroše Milčíka, s živými kočkami a parkuristkou Silke Sollfrank.

Jak pro MAM říká Jan Brejcha, jedná se o první vlnu dlouhodobé komunikace, která běží v červnu a v červenci v televizi, online i na sociálních sítích. Objeví se také v kinech, tisku a v PR i B2B komunikaci.

Vizitka kampaně

Zadavatel: Carnilove – Vafo Praha

Kreativa: In-house

CMO: Jan Brejcha

Global brand director: Monika Trnková

Brand specialistka: Karolína Šifaldová

Art director: Adam Křena

Creative director: František Bumbálek

Produkce: Boogie films

Režie: Maroš Milčík

Nasazení: červen, červenec 2025

Mediamix: TV, online, social, kino, Print, PR/B2B