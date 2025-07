Připravena na servis? Stella Artois oblékla bílý dress code Wimbledonu

Už třicet let platí na Wimbledonu striktní pravidla odívání. Hráči a hráčky musejí na travnaté kurty nastupovat téměř kompletně v bílém. Letos se však poprvé do jediné povolené barvy oblékl i oficiální pivní sponzor turnaje Stella Artois. Respektive jeho plechovky.

„Trvalo nám jen 145 let, abychom splnili tradiční wimbledonský dress code,“ oznámily společnou práci na unikátním přístupu k obalu produktu belgického pivovaru kreativní agentura GUT Amsterdam a britská brandingová agentura Jones Knowles Ritchie.

Po pravdě řečeno, těch let zase tolik nebylo. Bílé oblečení tenistů bylo v All England Clubu do roku 1963 jen tradicí. Až poté bylo kodifikováno pravidlo „převažující bílé“, které se pak v roce 1995 dočkalo zásadního zpřísnění, když se hráči v divokých „osmdesátkách“ a „devadesátkách“ barevně utrhli ze řetězu.

Už třicet let tak musí hrát téměř kompletně v bílém. Povolený je jen jeden centimetr úzký proužek na manžetách, výstřihu nebo rukávech a malá loga (od roku 2014 pravidlo platí i na další doplňky, jako jsou čelenky a nátepníky).

Stella Artois tak odhodila svou tradiční červenou a zlatou barvu, logo doplněné o tenisové prvky vyvedla takřka v neviditelném reliéfu a plechovku opatřila na jejím „límci“ proužkem v tradičních barvách londýnského grandslamu.

Obalem to ale neskočilo. Pivovar teď rozehrává vlastní hru na sociálních sítích, a to pomocí vtipného, dvojsmyslného a autentického copy. Často v něm v různých situacích vystupuje slovo „serve“ ve smyslu obsloužení zákazníka i tenisového podání.

Došlo ale i na „debl“, pokyn „ticho, prosím“ či jestřábí oko. Angažování Davida Beckhama s Marií Šarapovou do rolí ambasadorů je už jen třešinkou, v případě Wimbledonu spíš jahodou na dortu.

Mimochodem, přísná pravidla ochraňující značku legendárního turnaje se netýkají jen oblečení. Zatímco na ostatních grandslamech jsou kurty obrandovány logy sponzorů (na hlavních dvorcích převážně na digitálních stěnách), inventory na Wimbledonu je maximálně limitované a na kurtech reklamu téměř nenajdete (výjimkou je například Rolex jako dodavatel „časomíry“).

Přesto turnaj každoročně generuje příjmy přes 350 milionů liber (10 miliard korun), z čehož 16 procent tvoří příjmy ze sponzoringu. Loni tak skončil v zisku 55 milionů liber (1,5 miliardy korun).