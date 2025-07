Pastrňák s Ledeckou v image kampani Tipsportu procházejí Síní slávy sázkařů

Už několikrát se v kampani nepřímo potkali, ale až teď se spolu postavili i před kameru. Sázková kancelář Tipsport od srpna nasazuje novou image kampaň „Síň slávy sázkařů“ s Ester Ledeckou a Davidem Pastrňákem. Za kreativou stojí agentura Jinej Gang.

Spoty vznikaly v prostředí galerie Mánes a pro dvě české sportovní ikony to bylo vůbec první osobní setkání. „Už při natáčení před čtyřmi lety jsem se těšila, jak si s Davidem potřesu rukou. Ale natáčeli jsme každý zvlášť. Až teď to konečně přišlo,“ podělila se s MAM o dojmy olympijská vítězka ve sjezdovém lyžování i snowboardingu během červnového natáčení.

„Ester je vynikající, přináší sem skvělou atmosféru a jsme sehraní. Mně to jde určitě lépe než minule, kdy jsme natáčeli sami,“ dodal nejlepší český hokejista a loňský mistr světa z Prahy.

Kampaň přichází před startem nové sezony, která vyvrcholí v únoru zimními olympijskými hrami v Itálii. Zatímco Ester Ledecká bude obhajovat snowboardové zlato v Pekingu, pro Pastrňáka to může být první účast pod pěti kruhy, kam se hráči z NHL vrátí po dvanácti letech.

„Nová sportovní sezóna se rozjíždí na plné obrátky a naše hvězdy drží palce všem sportovním i sázkařským hrdinům,“ říká vedoucí marketingové komunikace Tipsportu Michal Kramer.

„S ohledem na časové možnosti hlavních protagonistů jsme finalizovali novou image komunikaci značky Tipsport až po nasazení produktových spotů v rámci mistrovství světa v ledním hokeji. Kampaň nasazujeme začátkem srpna,“ dodává.

Patří mezi největší sportovní hvězdy současnosti. Pohled Davida Pastrňáka a Ester Ledecké na komerční spolupráce se však liší. Jak a proč? O tom čtěte v týdeníku MAM 30/2025, který vyšel 28. července.

Kampaň vznikla vznikla ve spolupráci s agenturou Jinej Gang pod vedením Ondřeje Hübla, Viktora Říhy, Tomáše Vápeníka a Adama Rovného. Produkci zajistila Woobetz, režii si vzali na starost Tomáš Brožek a Jindra Malík z Mugshots, kameru obstaral Tomáš Kotas.

„Sportovci mají své síně slávy – legendy, příběhy, emoce. My jsme si řekli, že si vlastní síň slávy zaslouží i tipéři a sázkaři, protože oni jsou ti, kdo do toho dávají srdce, napětí, odvahu a erudici,“ vysvětluje Ondřej Hübl z agentury Jinej Gang.

„Chtěli jsme jim vzdát hold a udělat z kampaně něco, co ocení jedinečná komunita sázkařů na Tipsportu. Byla to skvělá spolupráce, která nás bavila od začátku do konce,“ dodává.

„Síň slávy sázkařů“ bude nasazena napříč televizními, digitálními i outdoorovými kanály.

Vizitka kampaně:

Klient: Tipsport

Agentura: Jinej Gang

Kreativní ředitelé: Ondřej Hübl, Viktor Říha, Tomáš Vápeník, Adam Rovný

Account Director: Milena Mauricová

Produkce: Woobetz

Zvuk: Kabelovna

Postprodukce: Imagine

Výkonný producent: Aleš Plíva

Režie: Mugshots / Tomáš Brožek & Jindra Malík

Kamera: Tomáš Kotas

Média: TV, digitál, OOH