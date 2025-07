Odložte mobil a vraťte se k opravdovým zážitkům, vyzývá Polaroid v OOH kampani

Kampaň „The Camera for an Analog Life“ od značky Polaroid staví proti digitální únavě a zahlcení sociálními sítěmi jednoduchý vzkaz: propojme se navzájem, ne jen s cloudem. Své retro poselství přináší v ulicích Londýna a New Yorku.

Značka Polaroid spustila novou globální kampaň „The Camera for an Analog Life“, která reaguje na rostoucí únavu, zejména mladší generace, ze světa neustálého scrollování a digitálního obsahu. V ulicích Londýna a New Yorku se objevily billboardy a citylighty s ručně psanými hesly jako „Doesn’t connect to the cloud. Does connect you to each other“ nebo „How much of your camera roll do you really remember?“.

Namísto digitálního sdílení vybízí Polaroid k návratu k autentickým zážitkům – offline, bez filtrů a bez algoritmů. Vedle venkovních vizuálů značka uspořádala také telefon-free procházky v Tokiu a Paříži, kde jediným „povoleným displejem“ byla analogová kamera Polaroid Flip.

„Jsme analogické bytosti. Čím víc se ztrácíme v algoritmech, tím víc se vzdalujeme empatii,“ uvedla kreativní ředitelka značky Patricia Varella.

Polaroid tak připomíná, že skutečné příběhy se nedějí ve stories – ale v reálném světě.

© Polaroid

Vizitka kampaně

Značka: Polaroid

Agentura: Polaroid (in-house)

Kreativní ředitelka: Patricia Varella

Nasazení: v USA a Velké Británii, 2025

Mediamix: OOH